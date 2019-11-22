В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала осени

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Температура воздуха в Москве минувшей ночью опустилась ниже 10 градусов мороза впервые с начала осени, за последние 10 лет это самая низкая температура для этой даты, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Предыдущий существенный минус наблюдался в ночь на четверг, температура воздуха к 7.00 составила -8 градусов.
"Минимальная температура в Москве по данным на 8.00 на станции ВДНХ составила -10,6 градуса ", - сказал Синенков.
Он отметил, что это самая низкая ночная температура для 22 ноября как минимум за последние 10 лет. "За последние 10 лет минимальная температура для даты 22 ноября была в 2014 году - минус 7,7 градуса, так что сегодня наименьшая температура как минимум за последние 10 лет", - сказал Синенков.
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