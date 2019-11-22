В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала осени

Он отметил, что это самая низкая ночная температура для 22 ноября как минимум за последние 10 лет. "За последние 10 лет минимальная температура для даты 22 ноября была в 2014 году - минус 7,7 градуса, так что сегодня наименьшая температура как минимум за последние 10 лет", - сказал Синенков.