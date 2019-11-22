Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T09:14+0300
https://ria.ru/20191122/1561451264.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/148522/86/1485228654_0:210:2894:1838_1036x0_80_0_0_acba6a1cec4dbc95eb4882a1ed26ee0a.jpg
РИА Новости

В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала осени

09:14 22.11.2019
1621
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАномальные морозы в Москве
Аномальные морозы в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Температура воздуха в Москве минувшей ночью опустилась ниже 10 градусов мороза впервые с начала осени, за последние 10 лет это самая низкая температура для этой даты, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Предыдущий существенный минус наблюдался в ночь на четверг, температура воздуха к 7.00 составила -8 градусов.
"Минимальная температура в Москве по данным на 8.00 на станции ВДНХ составила -10,6 градуса ", - сказал Синенков.
Он отметил, что это самая низкая ночная температура для 22 ноября как минимум за последние 10 лет. "За последние 10 лет минимальная температура для даты 22 ноября была в 2014 году - минус 7,7 градуса, так что сегодня наименьшая температура как минимум за последние 10 лет", - сказал Синенков.
Прохожий с собакой во время снегопада
8 ноября, 08:38
Синоптики предсказали москвичам "вишневую" зиму
211201
Обсудить 0
МоскваОбщество
Рекомендуем
Снегоуборочные машины
В Гидрометцентре предупредили об ухудшении погоды в Москве
Погода в Москве
Москвичей предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении
Крымский мост в Москве
В Москве в пятницу ожидается до пяти градусов мороза
Морозная погода в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные
Снегопад
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на следующей неделе
Прохожий во время дождя на Красной площади
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
Никольская улица в Москве
В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала осени
Стенд компании Газпром
"Газпром" оценил выставленные на продажу акции в 220 рублей
Деревья с замершими ягодами
Москвичам в четверг пообещали морозы до минус 12 градусов
Атомный ледокол Ямал в Карском море
Минтранс прокомментировал отказ западных компаний от Севморпути
Кадры задержания исламистов
ФСБ задержала исламистов, готовивших свержение власти
Андрей Черняков в должности президента НПО Космос
Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО "Космос" Чернякова
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Генпрокуратура назвала новые правила медосмотра водителей ошибкой Минздрава
Ведущий сотрудник отделения судебно-психиатрических экспертиз при наркоманиях и алкоголизме Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского, профессор Татьяна Клименко
Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач рассказала о повышении
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Подмосковье подростки на автомобиле сбили сотрудника ГИБДД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:07Медведев призвал создать условия для обновления детских учреждений
18:05Суд продлил срок задержания замглавы Росалкогольрегулирования
18:05Собянин в преддверии Дня матери вручил награды многодетным семьям
18:04МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну
18:00Медведев в субботу встретится Кадыровым
17:58Медведев предложил, как можно трансформировать четырехдневку
17:57Адвокат рассказал о самочувствии экстрадированного в США Буркова
17:55Пираты похитили семь моряков в Экваториальной Гвинее
17:54Итальянка 50 лет водила машину без прав, сообщили СМИ
17:53Суд по делу обвиняемого в США Буркова пройдет 21 апреля 2021 года
17:50Водителей в Москве предупредили о пробках
17:50Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране
17:47Россияне рассказали о своих самых нелепых покупках в "Черную пятницу"
17:46Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
17:43Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
17:42В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
17:41Президент Абхазии провёл заседание Совбеза из-за стрельбы в Сухуме
Лента новостейМолния