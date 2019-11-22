Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T08:58+0300
https://ria.ru/20191122/1561439586.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/136550/51/1365505128_0:107:3024:1807_1036x0_80_0_0_fa4fb743f8b7b3851b85fdadd0bfbdef.jpg
РИА Новости

Судно ТОФ отправилось на совместные с Вьетнамом учения по спасению подлодки

08:58 22.11.2019
193
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТоржественная встреча отряда кораблей Тихоокеанского флота во Владивостоке
Торжественная встреча отряда кораблей Тихоокеанского флота во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Торжественная встреча отряда кораблей Тихоокеанского флота во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя - РИА Новости. Спасательное судно Тихоокеанского флота "Игорь Белоусов" вышло из Владивостока в поход для участия в российско-вьетнамских учениях, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
"Сегодня спасательное судно ТОФ "Игорь Белоусов" вышло из Владивостока и приступило к выполнению задач дальнего плавания. В соответствии с планом мероприятий международного военного сотрудничества министерства обороны РФ на 2019 год, судно примет участие в совместных российско-вьетнамских учениях по оказанию помощи экипажу аварийной подводной лодки, лежащей на грунте", - сказал Воскресенский.
Гвардейский ракетный крейсер Варяг в порту Владивостока
15 ноября, 09:11
На Камчатке из-за мощного циклона привели в готовность силы ТОФ
Учения пройдут в первой декаде декабря в акватории Южно-Китайского моря.
На борту судна находится глубоководной обитаемый аппарат АС-40 проекта 18271 ("Бестер-1"), который будут использовать на учениях. Также привлекается группа специалистов управления поисковых и аварийно-спасательных работ Тихоокеанского флота.
Ручной пулемет РПК-16
3 октября, 08:00
Армия-2050: ученые рассказали о бронескафандрах и оружии пехоты будущего
601000
Обсудить 0
Николай Воскресенский (флот)Тихоокеанский флот ВМФ РоссииМинистерство обороны РФВьетнамРоссияБезопасность
Рекомендуем
Военный корабль Южной Кореи во время учений
Южная Корея отменила совместные с Японией морские учения служб безопасности
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области
В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
Министерство юстиции США
США обвинили гражданина КНР в краже коммерческих секретов
Военнослужащий на учениях войск противовоздушной обороны Восточного военного округа в Бурятии
На учениях в Бурятии потушили "пожар" на складе с ракетным вооружением
Корабль в Южно-Китайское море
Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о взрыве в Южно-Китайском море
Пуск крылатых ракет расчетами ОТРК Искандер на учениях Гром-2019
Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс "Искандер"
Момент учений спецназа
В Сибири староверы учат спецназ выживать зимой в горах
Американский военный конвой на севере Сирии
Действия США в Сирии деструктивны, заявили в российском МИД
Военнослужащие пограничного управления ФСБ России
В Приамурье задержали двух обмороженных нелегалов из Эфиопии
Крымский мост в Москве
В Москве в пятницу ожидается до пяти градусов мороза
Президент РФ Владимир Путин
Путин: попытки приближения НАТО к границам России вызывают озабоченность
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал угрозой распространение РСМД после выхода США из договора
Врач изучает снимки головного мозга человека
Ученые назвали причину преждевременного старения мозга
Здание Центра мировой культуры имени короля Абдулазиза в Дахране
Теперь у нас есть кино: как в Саудовской Аравии учатся развлекаться
Сотрудник полиции
В Сибири лже-сантехник "заработал" в доме ребенка 700 тысяч рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:07Медведев призвал создать условия для обновления детских учреждений
18:05Суд продлил срок задержания замглавы Росалкогольрегулирования
18:05Собянин в преддверии Дня матери вручил награды многодетным семьям
18:04МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну
18:00Медведев в субботу встретится Кадыровым
17:58Медведев предложил, как можно трансформировать четырехдневку
17:57Адвокат рассказал о самочувствии экстрадированного в США Буркова
17:55Пираты похитили семь моряков в Экваториальной Гвинее
17:54Итальянка 50 лет водила машину без прав, сообщили СМИ
17:53Суд по делу обвиняемого в США Буркова пройдет 21 апреля 2021 года
17:50Водителей в Москве предупредили о пробках
17:50Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране
17:47Россияне рассказали о своих самых нелепых покупках в "Черную пятницу"
17:46Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
17:43Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
17:42В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
17:41Президент Абхазии провёл заседание Совбеза из-за стрельбы в Сухуме
Лента новостейМолния