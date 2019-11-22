Судно ТОФ отправилось на совместные с Вьетнамом учения по спасению подлодки

На Камчатке из-за мощного циклона привели в готовность силы ТОФ

На Камчатке из-за мощного циклона привели в готовность силы ТОФ

Учения пройдут в первой декаде декабря в акватории Южно-Китайского моря.

На борту судна находится глубоководной обитаемый аппарат АС-40 проекта 18271 ("Бестер-1"), который будут использовать на учениях. Также привлекается группа специалистов управления поисковых и аварийно-спасательных работ Тихоокеанского флота.