Судно ТОФ отправилось на совместные с Вьетнамом учения по спасению подлодки

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя - РИА Новости. Спасательное судно Тихоокеанского флота "Игорь Белоусов" вышло из Владивостока в поход для участия в российско-вьетнамских учениях, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
"Сегодня спасательное судно ТОФ "Игорь Белоусов" вышло из Владивостока и приступило к выполнению задач дальнего плавания. В соответствии с планом мероприятий международного военного сотрудничества министерства обороны РФ на 2019 год, судно примет участие в совместных российско-вьетнамских учениях по оказанию помощи экипажу аварийной подводной лодки, лежащей на грунте", - сказал Воскресенский.
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Учения пройдут в первой декаде декабря в акватории Южно-Китайского моря.
На борту судна находится глубоководной обитаемый аппарат АС-40 проекта 18271 ("Бестер-1"), который будут использовать на учениях. Также привлекается группа специалистов управления поисковых и аварийно-спасательных работ Тихоокеанского флота.