Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T09:58+0300
https://ria.ru/20191122/1561439399.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153364/44/1533644491_0:180:3012:1874_1036x0_80_0_0_a4047d97e9201f159ed1f944a3240d95.jpg
РИА Новости

В аэропорту Екатеринбурга у мужчины отобрали 30 миллионов рублей

08:46 22.11.2019 (обновлено: 09:58 22.11.2019)
23620
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Вооруженные грабители отобрали у мужчины сумку с 30 миллионами рублей возле одного из терминалов екатеринбургского аэропорта Кольцово. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По предварительным данным, после нападения мужчину госпитализировали с ранением из травматического оружия.
Нападавшие скрылись на машине, которую позже нашли сгоревшей в лесу рядом с дублером Сибирского тракта. Скорее всего, авто числится в угоне, добавил Горелых.
В городе вводился план "Перехват".
Полиция
17 ноября, 09:58
В Москве случайные собутыльники ограбили бизнесмена на сто тысяч долларов
111943185
Обсудить 3
КольцовоЕкатеринбургПроисшествия
Рекомендуем
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Кузбассе задержали мужчину, пытавшегося выбросить части женского тела
Самолет Boeing 777-300ER авиакомпании Philippine Airlines, загоревшийся после вылета из Лос-Анджелеса, США. 21 ноября 2019
Горящий в небе над Лос-Анджелесом Boeing попал на видео
Трубы для строительства газопровода Северный поток — 2
В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
Певица Светлана Лобода
Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Медосмотр
Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей
Зенитный ракетный комплекс С-400
Госдеп предложил Турции избавиться от российских С-400
Полицейский автомобиль
В Ленинградской области мужчина устроил стрельбу из автомата
Корабль в Южно-Китайское море
Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о взрыве в Южно-Китайском море
Полиция Таиланда
В Таиланде полиция задержала россиянина
Контролируемый Турцией контрольно-пропускной пункт на окраине города Аазаз в Сирии
Турецкие спецслужбы задержали в Сирии организатора терактов в России
Врач изучает снимки головного мозга человека
Ученые назвали причину преждевременного старения мозга
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью члена правящей семьи ОАЭ
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Адвокат Полозов объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен
Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свой поступок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:07Медведев призвал создать условия для обновления детских учреждений
18:05Суд продлил срок задержания замглавы Росалкогольрегулирования
18:05Собянин в преддверии Дня матери вручил награды многодетным семьям
18:04МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну
18:00Медведев в субботу встретится Кадыровым
17:58Медведев предложил, как можно трансформировать четырехдневку
17:57Адвокат рассказал о самочувствии экстрадированного в США Буркова
17:55Пираты похитили семь моряков в Экваториальной Гвинее
17:54Итальянка 50 лет водила машину без прав, сообщили СМИ
17:53Суд по делу обвиняемого в США Буркова пройдет 21 апреля 2021 года
17:50Водителей в Москве предупредили о пробках
17:50Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране
17:47Россияне рассказали о своих самых нелепых покупках в "Черную пятницу"
17:46Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
17:43Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
17:42В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
17:41Президент Абхазии провёл заседание Совбеза из-за стрельбы в Сухуме
Лента новостейМолния