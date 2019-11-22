В аэропорту Екатеринбурга у мужчины отобрали 30 миллионов рублей

По предварительным данным, после нападения мужчину госпитализировали с ранением из травматического оружия.

Нападавшие скрылись на машине, которую позже нашли сгоревшей в лесу рядом с дублером Сибирского тракта. Скорее всего, авто числится в угоне, добавил Горелых.