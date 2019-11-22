ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. ЦБ РФ с 22 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Кредпромбанка (Ярославль), говорится в сообщении регулятора.
"Банк России принял такое решение, ... руководствуясь тем, что Кредпромбанк: допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган недостоверные сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю", - сообщила пресс-служба ЦБ.
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Кроме того, банк проводил сомнительные транзитные операции, в том числе связанные с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, а также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.
Согласно информации на сайте кредитной организации, Кредпромбанк являлся универсальным коммерческим банком, предоставлявшим полный комплекс банковских услуг.
Кредпромбанк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 ноября занимал 344-е место в банковской системе РФ.