Кем стали лидеры "оранжевой революции" на Украине спустя 15 лет

КИЕВ, 22 ноя – РИА Новости. Первый "майдан" на Украине, известный как "Оранжевая революция", начался 22 ноября 2004 года, когда оппозиция, недовольная итогами президентских выборов, вывела людей на акции протеста.

Тогда политическая борьба разгорелась между "титанами" украинской политики. Судьба всех сложилась по-разному. Кто-то уже канул в политическую Лету, несколько человек успели оказаться за решеткой, а некоторым тюрьма может грозить сейчас.

Ющенко канул в Лету

Ключевой фигурой "оранжевой революции" стал Виктор Ющенко , которому тогда было 50 лет. Главным его конкурентом выступил Виктор Янукович - ставленник занимавшего тогда пост президента Леонида Кучмы. Януковичу в то время было 54 года, он возглавлял правительство.

Предвыборная гонка проходила в напряженной обстановке, звучали заявления о нарушениях избирательного законодательства, обвинения в фальсификациях, запугивании и подкупе избирателей, предвзятости СМИ.

В разгар предвыборной кампании партия Ющенко "Наша Украина" заявила об отравлении политика диоксином. Лицо кандидата в президенты изменилось до неузнаваемости, в связи с необходимостью лечения он некоторое время не мог заниматься предвыборной агитацией. Оппоненты Ющенко сомневались, что отравление действительно имело место. Генпрокуратура несколько раз возбуждала и закрывала дело, расследование этого инцидента до сих пор не завершено.

"Оранжевая революция" закончилась победой Ющенко, однако он не смог оправдать надежд украинского общества. Единственное, что удалось президенту, - основательно испортить отношения с РФ, объявив курс на евроинтеграцию и вступление в НАТО. Кроме этого, Ющенко развернул вызвавшую неоднозначную реакцию в стране политику украинизации, в частности, фильмы иностранного производства впредь подлежали обязательному дублированию на украинский язык. Кроме того, он заявил о необходимости примирения ветеранов Украинской повстанческой армии (УПА)* и Красной армии, закрепив за всеми ними статус участников украинского освободительного движения. Третий президент Украины также инициировал признание голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

В то же время не была проведена ни одна из обещанных экономических реформ. У президента постоянно возникали конфликты с парламентом и премьером, эту должность большую часть правления Ющенко занимала его соратник по "оранжевому лагерю" Тимошенко. Противоречия между ветвями власти возникали на почве распределения полномочий. Злую шутку с Ющенко во многом сыграла конституционная реформа, принятая в пакете с законами, необходимыми для проведения нового голосования на выборах в 2004 году. Принятые изменения значительно ограничили президентские полномочия.

В итоге Ющенко потерял кредит общественного доверия, на президентских выборах 2010 года он набрал всего около 5% голосов. Победу во втором туре одержал Янукович, взяв реванш у разрозненных и ослабленных внутренней враждой "оранжевых" лидеров.

После поражения Ющенко попытался остаться в политике, но на парламентских выборах 2012 года его партия не смогла пройти в Раду. Более того, в 2013 году поползли слухи о расколе в партии "Наша Украина", позже Ющенко исключили из рядов партии "за предательство". В заключении политсовета говорилось, что Ющенко на парламентских выборах работал не на победу "Нашей Украины", а в пользу Партии регионов Януковича.

Параллельно с политикой Ющенко занимался реализацией проекта национального музейного комплекса "Художественный арсенал", а также строительством детского медицинского комплекса "Больница будущего". На создание этого медицинского учреждения собирались значительные пожертвования, однако его строительство фактически так и не началось. Сегодня 65-летний Ющенко практически не появляется на публике и не принимает участия в политической жизни страны, уделяя больше времени семье, детям и внукам.

Железная леди еще в политике

К началу "оранжевой революции" 44-летняя Юлия Тимошенко уже была известным политиком. В 2004 году она отказалась от участия в президентских выборах года в пользу Ющенко. Красноречие Тимошенко на митингах и активное участие избирательной кампании сделали ее одним из самых популярных лиц "оранжевой революции", а ее прическа в виде венка из косы стала узнаваемой во всем мире.

После избрания Ющенко президентом Тимошенко дважды становилась премьером, однако в отношениях двух политиков произошел конфликт на почве полномочий во власти. Они обвинили друг друга в коррупции и предательстве "идеалов майдана". Пиком противостояния стал газовый кризис конца 2009 года. Киеву долго не удавалось договориться с Москвой о новых условиях поставок газа, Украина рисковала в разгар зимы остаться без топлива, также была опасность прекращения транзита российского газа в ЕС.

Тимошенко взяла инициативу в свои руки и, не согласовав с Ющенко позицию Киева по газовому контракту, уполномочила руководство "Нафтогаз Украины" подписать это соглашение. Впоследствии Тимошенко обвинили в подписании газовых контрактов на невыгодных для Украины условиях. Сама она, наоборот, считала газовые договоренности своей большой заслугой, утверждая, что благодаря ей Украина и вся Европа были спасены от замерзания.

К выборам 2010 года Тимошенко удалось значительно поднять свой рейтинг, однако президентом она стать не смогла. Во втором туре выборов Тимошенко уступила Януковичу 3% голосов. После инаугурации Януковича она покинула пост главы правительства, почти сразу против нее был возбужден ряд уголовных дел. В октябре 2011 года суд приговорил Тимошенко к семилетнему тюремному сроку за превышение служебных полномочий при заключении газовых соглашений с РФ в 2009 году. Украинская оппозиция и Запад назвали этот приговор политически мотивированным. Евросоюз выдвинул Януковичу требование освободить Тимошенко в качестве одного из условий заключения ассоциации с Украиной.

Тимошенко освободили из тюрьмы в ходе "евромайдана". С конца ноября 2013 года в стране начались массовые акции в поддержку евроинтеграции, сопровождавшиеся беспорядками, в ходе которых погибли более сотни человек. На этом фоне в феврале 2014 года на Украине произошел госпереворот. Перешедший под контроль оппозиции парламент принял решение об освобождении Тимошенко в один день с решением об отстранении Януковича от власти.

Выйдя из тюрьмы, Тимошенко попыталась быстро вернуться в политику, сохраняя планы занять пост президента на внеочередных выборах, назначенных на 25 мая 2014 года. Однако она вновь заняла второе место, проиграв олигарху Петру Порошенко. В том же году на парламентских выборах ее партия с трудом, но все же прошла в Раду.

И все же "железная леди" украинской политики не отказалась от президентских амбиций. На выборах 2019 года она в третий раз вступила в борьбу за главный пост страны. Изначально эксперты считали пару "Тимошенко-Порошенко" главными кандидатами на должность президента, однако в итоге Владимир Зеленский одержал победу, набрав во втором туре, где состязался с Порошенко, 73% голосов.

Позже на парламентских выборах его успех повторила пропрезидентская партия "Слуга народа", получив рекордные 254 мандата в новой Раде, что позволило ей создать однопартийное большинство. Впервые в истории Украины одна партия имеет необходимые 226 голосов для принятия решений, не привлекая при этом другие парламентские силы. Партия Тимошенко опять прошла в Раду, спустя два месяца после выборов политик объявила об уходе в оппозицию.

Порошенко: от президента к свидетелю

Петр Порошенко , которого считали одним из главных спонсоров "оранжевой революции" и "Нашей Украины", начал свою политическую карьеру в 1998 году, когда стал депутатом Верховной рады от Социал-демократической партии. Эту партию прозвали "обществом олигархов", поскольку в ее главе стояли богатые бизнесмены. В 2000 году Порошенко стал одним из основателей Партии регионов, лояльной к бывшему тогда президентом Кучме.

В декабре 2001 года Порошенко возглавил предвыборную кампанию "Нашей Украины". Его считали доверенным лицом Ющенко, который, приходится крестным отцом дочерей Порошенко.

После победы Ющенко на выборах в 2004 году Порошенко был назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны, после этого он возглавил МИД. Когда президентом стал Янукович, Порошенко занимал пост министра экономического развития.

После парламентских выборов 2012 года Порошенко отказался от министерского портфеля в пользу депутатского мандата. Осенью 2013 года во время "евромайдана" рейтинг Порошенко, который до этого находился в тени других политиков, резко взлетел вверх. После госпереворота Порошенко на досрочных президентских выборах в мае 2014 года одержал победу в первом туре.

Главным маркером его президентства стал конфликт в Донбассе, который Порошенко обещал закончить за несколько часов, однако не смог и за пять лет. Жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Пребывание Порошенко у власти ознаменовалось также окончательным ухудшением отношений с Россией и полным разворотом страны на Запад. После подписания соглашения об ассоциации Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Также по инициативе Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея была создана "новая церковь" Украины. Создание этой раскольнической структуры вызвало еще больше разногласий в обществе. При Порошенко также закрепили в конституции Украины курс на интеграцию в ЕС и НАТО.

Порошенко удалось рассорить Украину не только с Россией, но и с Польшей из-за героизации украинских националистов, причастных к Волынской резне - массовом уничтожении в 1943 году польского гражданского населения на Волыни. Кроме того, при Порошенко ухудшились отношения с Венгрией из-за введения обязательного обучения в школах на украинском языке, с чем были не согласны нацменьшинства, в том числе проживающее на западе Украины закарпатские венгры.

После прихода к власти Зеленского был возбужден ряд дел, в которых фигурирует Порошенко. По одному из них правоохранители хотят перевести Порошенко в статус подозреваемого.

Луценко: от "полевого командира" к экс-генпрокурору

В 2004 году Юрий Луценко был "полевым командиром" "майдана" и одним из главных ораторов "оранжевой революции". После прихода к власти Ющенко он возглавил МВД. Своей главной задачей Луценко считал борьбу с коррупцией в органах внутренних дел, а также обещал довести до конца расследование обстоятельств отравления Ющенко.

После отставки в 2007 году Луценко создал свой политический проект "Народная самооборона", который позже объединился в блок с "Нашей Украиной" для участия в парламентских выборах. В декабре того же года Луценко вновь был назначен на должность главы МВД - в составе второго кабмина Тимошенко. Второй срок Луценко на этом посту оказался весьма скандальным.

Широкий резонанс получил инцидент с его участием в мае 2009 года в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Тогда Луценко вместе с 19-летним сыном Александром был задержан "за дебош". По версии немецкого таблоида Bild, министр находился в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства этого инцидента до сих пор до конца не выяснены.

После прихода к власти Януковича в 2010 году генпрокуратура возбудила против Луценко уголовное дело, через пару лет он был приговорен к четырем годам лишения свободы за растрату госсредств в особо крупных размерах. Это дело вызвало большой резонанс не только на Украине, но и на Западе, где его считали еще одним "свидетельством" политических гонений. Лидеры стран ЕС неоднократно призывали Януковича освободить Луценко. По приговору суда Луценко должен был выйти на свободу лишь в конце 2014 года, но в апреле 2013 года Янукович его помиловал.

Во время "евромайдана" Луценко был активным участником уличных протестов. После госпереворота украинские суды закрыли дела, которые новая власть сочла политическими. В этот список попало и дело Луценко, после этого экс-министр получил возможность вернуться в политику.

На выборах в Раду в 2014 году Луценко возглавил партию Порошенко и привел ее к победе. Спустя два года он возглавил Генпрокуратуру. Во время его работы на этой должности суд поддержал гособвинение и вынес приговор Януковичу по делу о госизмене, которое сейчас обжалуется в апелляционном суде.

Луценко также запомнился громким скандалом с Мари Йованович, занимавшей должность посла США на Украине. Он обвинил ее в передаче ему списка "неприкасаемых", которых не должно преследовать украинское правосудие, а также в том, что посольство США так и не выделило 4 миллионов долларов Генпрокуратуре. Посольство США опровергло его слова, а Порошенко поддержал Йованович. В МИД Украины заявили, что высоко ценят роль посла США в развитии партнерства двух стран. Позже Йованович была все же уволена.

После проигрыша Порошенко на выборах в 2019 году Луценко покинул пост генпрокурора, сейчас он практически не участвует в политической жизни страны. В одном из интервью Луценко заявил, что намерен организовать фонд поддержки украинской литературы, но не исключил своего возвращения в политику.