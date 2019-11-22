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РИА Новости

Tesla представила пикап Cybertruck

07:57 22.11.2019 (обновлено: 12:26 22.11.2019)
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© Фото : страница Илорна Маска в TwitterПрезентация автомобиля Tesla Cybertruck
Презентация автомобиля Tesla Cybertruck
© Фото : страница Илорна Маска в Twitter
ВАШИНГТОН, 22 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Американская компания Tesla, специализирующаяся на электрических автомобилях, представила новое изделие — пикап Cybertruck. Мероприятие транслировали на сайте компании.
Cybertruck оказался угловатой машиной с футуристическим дизайном.
"Он не похож ни на один другой", — сказал основатель Tesla Илон Маск, открывая презентацию.
Он рассказал, что по функциональным особенностям пикап будет похож на популярную бензиновую модель Ford F-150, а по внешнему виду — на "бронированную машину пехоты из будущего". По словам Маска, дизайн нового автомобиля сделан по образцу из фильма "Бегущий по лезвию", действие которого происходит в ноябре 2019 года.
Основатель Tesla рассказал также, что грузовик в буквальном смысле пуленепробиваемый — для дверей использовали тот же сплав, что и для космических ракет SpaceX. Эти слова тут же подвергли проверке: прямо на сцене в ударопрочное стекло метнули стальной шарик. Стекло разбилось, но Маск заметил, что шарик все же не попал в салон, а отлетел в сторону.
Грузоподъемность Cybertrack составляет более полутора тонн, он может буксировать прицеп весом до 6,4 тонны. В зависимости от комплектации встроенного аккумулятора хватит на 250, 300 и более чем 500 миль (порядка 400, 500 и 800 километров). Заряжать машину можно от электросети с напряжением 110/220 вольт. В стандартную комплектацию входят автопилот, автопарковка, полный привод.
Самая дешевая модель Cybertrack будет стоить 39,99 тысячи долларов, модель с 300-мильным запасом хода — 49,99 тысячи, а цены на топовый вариант с запасом хода в 500 миль и тремя электромоторами будут начинаться от 69,99 тысячи долларов.
Как уверяет Маск, за счет того, что грузовик работает на электричестве, которое дешевле газа, стоимость его эксплуатации снизится со средних 780 долларов в месяц (для традиционных бензиновых моделей) до примерно 570 долларов.
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Когда пикап поступит в продажу, основатель Tesla не сказал.
Чтобы модель преуспела на рынке пикапов, Маску потребуется выиграть конкурентную борьбу у таких гигантов, как Ford и General Motors. И это притом что грузовик F-150 уже более 35 лет остается самым продаваемым пассажирским автомобилем в США — более миллиона машин в год. Сам Ford намерен представить электрический пикап в ближайшие годы.
У Илона Маска есть и другие идеи насчет создания футуристических автомобилей. Так, летом он рассказывал, что Tesla разработала проект автомобиля-субмарины, как в фильме о Джеймсе Бонде "Шпион, который меня любил". По словам Маска, рынок для такого автомобиля будет "маленьким, но полным энтузиазма".
Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, Tesla Motors по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает их другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.
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Илон МаскTesla motorsSpaceXFord MotorВашингтон (штат)СШАТехнологииВ мире
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