В Подмосковье задержаны лжеколлекторы, грозившие расправой должникам

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Полицейские Подмосковья задержали двух лжеколлекторов с Северного Кавказа, которые угрожали должникам физической расправой, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области по подозрению в вандализме и самоуправстве задержаны двое жителей Северо-Кавказского федерального округа", - сказала Волк.
По ее словам, с марта по сентябрь 2019 года злоумышленники звонили с различных номеров на мобильные телефоны мужчины и его родственников. Представляясь работниками коллекторского агентства, они угрожали физической расправой и требовали возврата денежного долга по кредиту. Кроме того, стены домов они исписали оскорблениями в адрес должников.
Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых. В ходе обысков у злоумышленников были изъяты мобильные телефоны, банковские карты, электронные базы данных клиентов микрофинансовых организаций, баллончики с краской, компьютеры, оргтехника и листовки. Следственное управление МВД "Орехово-Зуевское" возбудило уголовные дела по статьям "Вандализм" и "Самоуправство".
19 ноября, 09:50МВД показало на видео крупнейшую нарколабораторию в России
В настоящее время оба фигуранта арестованы. Правоохранительные органы проверяют их причастность к аналогичным преступлениям в Подмосковье.