В Подмосковье задержаны лжеколлекторы, грозившие расправой должникам

По ее словам, с марта по сентябрь 2019 года злоумышленники звонили с различных номеров на мобильные телефоны мужчины и его родственников. Представляясь работниками коллекторского агентства, они угрожали физической расправой и требовали возврата денежного долга по кредиту. Кроме того, стены домов они исписали оскорблениями в адрес должников.