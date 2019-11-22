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РИА Новости

В Подмосковье задержаны лжеколлекторы, грозившие расправой должникам

07:31 22.11.2019 (обновлено: 07:42 22.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов в Подмосковье
Сотрудники правоохранительных органов в Подмосковье
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов в Подмосковье. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Полицейские Подмосковья задержали двух лжеколлекторов с Северного Кавказа, которые угрожали должникам физической расправой, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области по подозрению в вандализме и самоуправстве задержаны двое жителей Северо-Кавказского федерального округа", - сказала Волк.
По ее словам, с марта по сентябрь 2019 года злоумышленники звонили с различных номеров на мобильные телефоны мужчины и его родственников. Представляясь работниками коллекторского агентства, они угрожали физической расправой и требовали возврата денежного долга по кредиту. Кроме того, стены домов они исписали оскорблениями в адрес должников.
Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых. В ходе обысков у злоумышленников были изъяты мобильные телефоны, банковские карты, электронные базы данных клиентов микрофинансовых организаций, баллончики с краской, компьютеры, оргтехника и листовки. Следственное управление МВД "Орехово-Зуевское" возбудило уголовные дела по статьям "Вандализм" и "Самоуправство".
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В настоящее время оба фигуранта арестованы. Правоохранительные органы проверяют их причастность к аналогичным преступлениям в Подмосковье.
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Ирина ВолкСеверный КавказМВД РФМосковская областьРоссияПроисшествия
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