Освобождение заложников поможет урегулированию в Афганистане, считает Трамп

ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поблагодарил премьера Пакистана Имрана Хана за содействие в освобождении иностранных заложников и выразил надежду, что это поможет урегулированию в Афганистане, заявил представитель Белого дома Джадд Дир.
Радикальное движение "Талибан" отпустило двух заложников - американского профессора Кевина Кинга и его коллегу по работе, австралийца Тимоти Уикса - в обмен на освобождение троих боевиков. Удерживаемых в заложниках более трех лет американца и австралийца талибы передали во вторник американским военным на востоке Афганистана.
"Он (Трамп) поблагодарил премьер-министра за поддержку Пакистаном возвращения американского заложника Кевина Кинга и австралийского заложника Тимоти Уикса. Президент Трамп надеется, что это позитивное событие поможет продвижению мирного процесса в Афганистане", - говорится в заявлении Дира.