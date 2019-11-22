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РИА Новости

Освобождение заложников поможет урегулированию в Афганистане, считает Трамп

05:54 22.11.2019
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поблагодарил премьера Пакистана Имрана Хана за содействие в освобождении иностранных заложников и выразил надежду, что это поможет урегулированию в Афганистане, заявил представитель Белого дома Джадд Дир.
Радикальное движение "Талибан" отпустило двух заложников - американского профессора Кевина Кинга и его коллегу по работе, австралийца Тимоти Уикса - в обмен на освобождение троих боевиков. Удерживаемых в заложниках более трех лет американца и австралийца талибы передали во вторник американским военным на востоке Афганистана.
"Он (Трамп) поблагодарил премьер-министра за поддержку Пакистаном возвращения американского заложника Кевина Кинга и австралийского заложника Тимоти Уикса. Президент Трамп надеется, что это позитивное событие поможет продвижению мирного процесса в Афганистане", - говорится в заявлении Дира.
Президент США Дональд Трамп
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