Освобождение заложников поможет урегулированию в Афганистане, считает Трамп

Радикальное движение "Талибан" отпустило двух заложников - американского профессора Кевина Кинга и его коллегу по работе, австралийца Тимоти Уикса - в обмен на освобождение троих боевиков. Удерживаемых в заложниках более трех лет американца и австралийца талибы передали во вторник американским военным на востоке Афганистана.