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РИА Новости

Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свой поступок

05:59 22.11.2019 (обновлено: 10:50 22.11.2019)
39202
© Управление культуры Администрации Петрозаводского городского округаНачальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен
Начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен
© Управление культуры Администрации Петрозаводского городского округа
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен прокомментировала свое оскорбительное высказывание в адрес жителей города.
В четверг Лесонен пожаловалась в фейсбуке на тех, кто не убирает за собой мусор. "Это не случайно люди пластик мимо оранжевой спецсетки уронили, это мрази <...> до помойки не донесли", — написала она. Пост вызвал общественный резонанс.
В своем комментарии Пятому каналу чиновница подчеркнула, что любит Петрозаводск.

"Считаю, что я вела себя как нормальный горожанин", — заявила она.

Лесонен добавила, что это важнее, чем то, где она работает и какую должность занимает. "Рядом с домом грязно, моя первая реакция — взять и убрать", — пояснила она.
Кроме того, Лесонен выразила надежду, что ее поступок станет примером для других граждан.
После публикации поста администрация Петрозаводска решила разорвать трудовые отношения с его автором за недопустимые высказывания в соцсетях.
Сейчас чиновница находится в отпуске, после выхода на работу ей предложат написать заявление об увольнении по собственному желанию.
В мэрии отметили, что это стало первым случаем в их практике, когда сотрудник позволяет подобным образом высказываться в публичном пространстве. Скандальную публикацию в итоге удалили.
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РоссияПетрозаводскОбщество
Популярные комментарии
Оставьте уже ее в покое, все правильно она сказала, хоть и грубовато для министра культуры! Объявить ей выговор и пусть работает!
22 ноября, 07:29
Виктор Чирков
153210027
Совсем как анекдоте: - это прачечная? - х-ная, министерство культуры.
22 ноября, 06:23
ЛКЛысый Кучерявый
481801024
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