Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свой поступок

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Начальник управления культуры администрации Начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен прокомментировала свое оскорбительное высказывание в адрес жителей города.

В четверг Лесонен пожаловалась в фейсбуке на тех, кто не убирает за собой мусор. "Это не случайно люди пластик мимо оранжевой спецсетки уронили, это мрази <...> до помойки не донесли", — написала она. Пост вызвал общественный резонанс.

В своем комментарии Пятому каналу чиновница подчеркнула, что любит Петрозаводск.

"Считаю, что я вела себя как нормальный горожанин", — заявила она.

Лесонен добавила, что это важнее, чем то, где она работает и какую должность занимает. "Рядом с домом грязно, моя первая реакция — взять и убрать", — пояснила она.

Кроме того, Лесонен выразила надежду, что ее поступок станет примером для других граждан.

После публикации поста администрация Петрозаводска решила разорвать трудовые отношения с его автором за недопустимые высказывания в соцсетях.

Сейчас чиновница находится в отпуске, после выхода на работу ей предложат написать заявление об увольнении по собственному желанию.