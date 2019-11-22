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РИА Новости

США обвинили гражданина КНР в краже коммерческих секретов

05:26 22.11.2019
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CC BY 2.0 / Matt Churchill / Department of justiceМинистерство юстиции США
Министерство юстиции США
CC BY 2.0 / Matt Churchill / Department of justice
Министерство юстиции США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Гражданин КНР обвиняется в краже коммерческих секретов у лидера сельскохозяйственной индустрии Monsanto (подразделение транснациональной компании Bayer), сообщило в заявлении министерство юстиции США.
Работник Monsanto Сян Хайтао, которому 42 года, был задержан в аэропорту США при посадке на самолет в КНР. При себе у него было программное обеспечение, разработанное его работодателем.
"В обвинительном заключении предполагается, что это еще один пример того, что правительство Китая... поощряет сотрудников красть интеллектуальную собственность у их американских работодателей", - заявил помощник генпрокурора США Джон Демерс.
По его словам, Сян Хайтао использовал украденное программное обеспечение, чтобы попасть в государственную программу Китая по найму талантливых соотечественников из-за рубежа.
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Министерство юстиции СШАКитайСШАBayerБезопасностьВ мире
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