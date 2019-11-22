На учениях в Бурятии потушили "пожар" на складе с ракетным вооружением

ХАБАРОВСК, 22 ноя - РИА Новости. Учения по тушению пожара на складе с ракетным и артиллерийским вооружением прошли в Учения по тушению пожара на складе с ракетным и артиллерийским вооружением прошли в Бурятии , в них задействовали пожарный танк и пожарный поезд, сообщает пресс-служба Восточного военного округа в пятницу.

"В республике Бурятия состоялись пожарно-тактические учения на территории арсенала с ракетным и артиллерийским вооружением ВВО . По замыслу учений, на одной из площадок хранения произошло возгорание. Огонь начал распространяться на соседние склады", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по тревоге были подняты штатные и нештатные пожарные команды воинских частей, подключены пожарные службы других силовых структур региона.

"Для борьбы с условным возгоранием всего было привлечено 14 расчетов подразделения противопожарной защиты, задействованы пожарный танк, две бронированные пожарные машины АПСБ, пожарный поезд. Условный пожар повышенной сложности на территории арсенала был потушен", - говорится в сообщении.