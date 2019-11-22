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РИА Новости

На учениях в Бурятии потушили "пожар" на складе с ракетным вооружением

05:25 22.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий на учениях войск противовоздушной обороны Восточного военного округа в Бурятии
Военнослужащий на учениях войск противовоздушной обороны Восточного военного округа в Бурятии
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Военнослужащий на учениях войск противовоздушной обороны Восточного военного округа в Бурятии. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 22 ноя - РИА Новости. Учения по тушению пожара на складе с ракетным и артиллерийским вооружением прошли в Бурятии, в них задействовали пожарный танк и пожарный поезд, сообщает пресс-служба Восточного военного округа в пятницу.
"В республике Бурятия состоялись пожарно-тактические учения на территории арсенала с ракетным и артиллерийским вооружением ВВО. По замыслу учений, на одной из площадок хранения произошло возгорание. Огонь начал распространяться на соседние склады", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по тревоге были подняты штатные и нештатные пожарные команды воинских частей, подключены пожарные службы других силовых структур региона.
"Для борьбы с условным возгоранием всего было привлечено 14 расчетов подразделения противопожарной защиты, задействованы пожарный танк, две бронированные пожарные машины АПСБ, пожарный поезд. Условный пожар повышенной сложности на территории арсенала был потушен", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на учениях была проверена система взаимодействия между ведомствами при возникновении чрезвычайной ситуации, а также отработаны совместные практические действия пожарных расчетов.
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Восточный военный округХабаровскБурятияБезопасностьПроисшествия
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