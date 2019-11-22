Защита охранника колледжа, где произошла стрельба, обжаловала арест

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя - РИА Новости. Защита охранника колледжа Благовещенска, где произошла стрельба, обжаловала его арест, сообщила РИА Новости адвокат Диана Будко.
Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил в колледже стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Также возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране. Сотрудник охранявшего колледж ЧОПа Олег Ермолов и гендиректор охранного предприятия Сергей Андрющенко арестованы.
"Арест обжалован, решения суда пока нет, дата рассмотрения еще не назначена", - сказала Будко.
Ранее защита Андрющенко обжаловала решение о его аресте. Адвокат Андрей Иванов сообщил РИА Новости, что жалоба будет рассмотрена судом на следующей неделе.