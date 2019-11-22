Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T07:43+0300
https://ria.ru/20191122/1561437798.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156100/78/1561007889_0:79:1210:760_1036x0_80_0_0_609dd7fb90e081a9ca42036c5403e745.jpg
РИА Новости

Защита охранника колледжа, где произошла стрельба, обжаловала арест

05:22 22.11.2019 (обновлено: 07:43 22.11.2019)
653
© РИА Новости / Елена Тимошенко / Перейти в фотобанкГенеральный директор ЧОПа "Сириус-А" Сергей Андрющенко во время рассмотрения ходатайства следствия об избрании ему меры пресечения в Благовещенском городском суд
Генеральный директор ЧОПа Сириус-А Сергей Андрющенко во время рассмотрения ходатайства следствия об избрании ему меры пресечения в Благовещенском городском суд
© РИА Новости / Елена Тимошенко
Перейти в фотобанк
Генеральный директор ЧОПа "Сириус-А" Сергей Андрющенко во время рассмотрения ходатайства следствия об избрании ему меры пресечения в Благовещенском городском суд. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя - РИА Новости. Защита охранника колледжа Благовещенска, где произошла стрельба, обжаловала его арест, сообщила РИА Новости адвокат Диана Будко.
Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил в колледже стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Также возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране. Сотрудник охранявшего колледж ЧОПа Олег Ермолов и гендиректор охранного предприятия Сергей Андрющенко арестованы.
"Арест обжалован, решения суда пока нет, дата рассмотрения еще не назначена", - сказала Будко.
Ранее защита Андрющенко обжаловала решение о его аресте. Адвокат Андрей Иванов сообщил РИА Новости, что жалоба будет рассмотрена судом на следующей неделе.
Цветы у портретов погибших молодых людей в холле Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
02:55
Суд рассмотрит иск к ЧОП после стрельбы в благовещенском колледже
1501014
Обсудить 0
Стрельба в благовещенском колледжеАндрей ИвановСледственный комитет РФВладивостокРоссияБлаговещенскПроисшествия
Рекомендуем
Подозреваемый в наручниках
В Челябинске арестовали вахтера больницы, до смерти избившего пациента
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду
Сотрудники правоохранительных органов в Подмосковье
В Подмосковье задержаны лжеколлекторы, грозившие расправой должникам
Начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен
Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свой поступок
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Подмосковье подростки на автомобиле сбили сотрудника ГИБДД
Цветы у портретов погибших молодых людей в холле Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Суд рассмотрит иск к ЧОП после стрельбы в благовещенском колледже
Раковая клетка 3D
Названа причина трудности лечения рака
Сотрудники коммунальных служб ликвидируют последствия прорыва трубы отопления
Почти 16 тысяч жителей Курска остались без отопления и горячей воды
Военнослужащий на учениях войск противовоздушной обороны Восточного военного округа в Бурятии
На учениях в Бурятии потушили "пожар" на складе с ракетным вооружением
Девушка с водителем такси
Эксперты ИРИ перечислили наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Министерство юстиции США
США обвинили гражданина КНР в краже коммерческих секретов
Полицейский автомобиль
В Ленинградской области мужчина устроил стрельбу из автомата
Пуск крылатых ракет расчетами ОТРК Искандер на учениях Гром-2019
Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс "Искандер"
Молоток судьи
Обвиняемый в убийстве полицейского в московском метро пойдет под суд
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:07Медведев призвал создать условия для обновления детских учреждений
18:05Суд продлил срок задержания замглавы Росалкогольрегулирования
18:05Собянин в преддверии Дня матери вручил награды многодетным семьям
18:04МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну
18:00Медведев в субботу встретится Кадыровым
17:58Медведев предложил, как можно трансформировать четырехдневку
17:57Адвокат рассказал о самочувствии экстрадированного в США Буркова
17:55Пираты похитили семь моряков в Экваториальной Гвинее
17:54Итальянка 50 лет водила машину без прав, сообщили СМИ
17:53Суд по делу обвиняемого в США Буркова пройдет 21 апреля 2021 года
17:50Водителей в Москве предупредили о пробках
17:50Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране
17:47Россияне рассказали о своих самых нелепых покупках в "Черную пятницу"
17:46Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
17:43Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
17:42В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
17:41Президент Абхазии провёл заседание Совбеза из-за стрельбы в Сухуме
Лента новостейМолния