Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекций

Лаборант иммунологического отдела Центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Архивное фото

Лаборант иммунологического отдела Центра по профилактике и борьбе со СПИДом

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор запустит всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, которая будет работать с 25 ноября по 1 декабря, сообщается на сайте ведомства.

Фонд социально-культурных инициатив в преддверии всемирного дня борьбы со СПИДом 1 декабря проводит акцию "Стоп ВИЧ/СПИД". Акция направлена на профилактику ВИЧ-инфекции и информирование населения об этом заболевании. Горячая линия Роспотребнадзора будет работать в рамках акции.

"Консультирование граждан будет осуществляться специалистами-эпидемиологами Роспотребнадзора по телефону единого консультационного центра. Единый консультационный центр функционирует в круглосуточном режиме, по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный), без выходных дней на русском и английском языках", - говорится в сообщении.

Специалисты ответят на вопросы о профилактике заболевания и безопасном поведении, о том, где возможно пройти бесплатное и анонимное тестирование, какова эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в регионе и другие.

Телефоны региональных "горячих линий" и адреса консультационных центров и пунктов размещены на сайтах управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ.

К акции также присоединится центр молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. С 1 по 3 декабря любой желающий сможет бесплатно сдать анализ на определение антител к вирусу иммунодефицита человека и узнать свой ВИЧ-статус.