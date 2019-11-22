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РИА Новости

Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекций

05:19 22.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛаборант иммунологического отдела Центра по профилактике и борьбе со СПИДом
Лаборант иммунологического отдела Центра по профилактике и борьбе со СПИДом
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Лаборант иммунологического отдела Центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор запустит всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, которая будет работать с 25 ноября по 1 декабря, сообщается на сайте ведомства.
Фонд социально-культурных инициатив в преддверии всемирного дня борьбы со СПИДом 1 декабря проводит акцию "Стоп ВИЧ/СПИД". Акция направлена на профилактику ВИЧ-инфекции и информирование населения об этом заболевании. Горячая линия Роспотребнадзора будет работать в рамках акции.
"Консультирование граждан будет осуществляться специалистами-эпидемиологами Роспотребнадзора по телефону единого консультационного центра. Единый консультационный центр функционирует в круглосуточном режиме, по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный), без выходных дней на русском и английском языках", - говорится в сообщении.
Специалисты ответят на вопросы о профилактике заболевания и безопасном поведении, о том, где возможно пройти бесплатное и анонимное тестирование, какова эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в регионе и другие.
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Телефоны региональных "горячих линий" и адреса консультационных центров и пунктов размещены на сайтах управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ.
К акции также присоединится центр молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. С 1 по 3 декабря любой желающий сможет бесплатно сдать анализ на определение антител к вирусу иммунодефицита человека и узнать свой ВИЧ-статус.
Уточняется, что в акции участвуют все медицинские офисы центров молекулярной диагностики Москвы и Московской области (более 140), а также в других регионах РФ (58), где будет организовано консультирование и тестирование на ВИЧ-инфекцию всех желающих граждан на безвозмездной основе по промокоду #СТОПВИЧСПИД.
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ЗдоровьеРоспотребнадзорРоссияОбщество
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