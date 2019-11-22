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РИА Новости

Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс "Искандер"

05:18 22.11.2019
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© ТРК "Звезда"/Минобороны РФПуск крылатых ракет расчетами ОТРК "Искандер" на учениях "Гром-2019"
Пуск крылатых ракет расчетами ОТРК Искандер на учениях Гром-2019
© ТРК "Звезда"/Минобороны РФ
Пуск крылатых ракет расчетами ОТРК "Искандер" на учениях "Гром-2019". Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ракетные соединения Сухопутных войск в пятницу завершат перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны.
"Сегодня на полигоне Капустин Яр состоится торжественная церемония вручения бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" личному составу ракетного соединения Западного военного округа. Передача данного комплекта завершает перевооружение действующих ракетных соединений Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации", - сообщили в военном ведомстве.
Личному составу ракетного соединения передадут несколько десятков пусковых установок, транспортно-заряжающих и командно-штабных машин, техники жизнеобеспечения, регламента и технического обслуживания.
По итогам перевооружения ракетное соединение примет участие в тактическом учении с боевым пуском ракеты, говорится в сообщении.
Ракетный комплекс Искандер-М. Архивное фото
19 сентября 2018, 05:33
Россия перебросила ракетные комплексы "Искандер-М" на учения в Киргизию
Испытания комплекса завершились в 2007 году. В версии "Искандер-М" и "Искандер-К" комплекс принят на вооружение российской армии.
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Капустин Яр (космодром)РоссияБезопасностьВ мире
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