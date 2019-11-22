Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Специалисты Специалисты Роспотребнадзора привели рекомендации по правилам приема антибиотиков, чтобы не дать развиться устойчивости микробов к ним, сообщается на сайте ведомства.

Как пояснили в ведомстве, развитие устойчивости происходит из-за неоправданного назначения и неправильного использования антибиотиков. Их часто выписывают врачи в качестве "перестраховки", а пациент может купить препарат без рецепта при малейшем недомогании.

"Что мы можем сделать для предотвращения распространения устойчивости к антибиотикам: принимать антибиотики только по назначению врача, не требовать назначения антибиотиков и не приобретать их самостоятельно, если врач не видит в этом при необходимости", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Кроме того, специалисты советуют неукоснительно соблюдать рекомендации врача, а также никогда не давать свои антибиотики другим. Отмечается, что все больше инфекционных заболеваний — пневмонию, туберкулез, гонорею, сальмонеллез и другие — становится труднее лечить из-за снижения эффективности антибиотиков.