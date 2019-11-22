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РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики

05:16 22.11.2019 (обновлено: 11:07 22.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкУчасток выпуска готовой продукции антибиотика
Участок выпуска готовой продукции антибиотика
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Участок выпуска готовой продукции антибиотика. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора привели рекомендации по правилам приема антибиотиков, чтобы не дать развиться устойчивости микробов к ним, сообщается на сайте ведомства.
Как пояснили в ведомстве, развитие устойчивости происходит из-за неоправданного назначения и неправильного использования антибиотиков. Их часто выписывают врачи в качестве "перестраховки", а пациент может купить препарат без рецепта при малейшем недомогании.
"Что мы можем сделать для предотвращения распространения устойчивости к антибиотикам: принимать антибиотики только по назначению врача, не требовать назначения антибиотиков и не приобретать их самостоятельно, если врач не видит в этом при необходимости", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Кроме того, специалисты советуют неукоснительно соблюдать рекомендации врача, а также никогда не давать свои антибиотики другим. Отмечается, что все больше инфекционных заболеваний — пневмонию, туберкулез, гонорею, сальмонеллез и другие — становится труднее лечить из-за снижения эффективности антибиотиков.
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В ведомстве подчеркнули, что возможно предотвратить заражение, если регулярно мыть руки, соблюдать гигиену во время приготовления пищи, избегать тесного контакта с больными, практиковать безопасный секс, своевременно делать прививки.
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Здоровье - ОбществоРоспотребнадзорРоссияОбщество
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