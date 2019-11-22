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РИА Новости

В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду

04:51 22.11.2019 (обновлено: 10:54 22.11.2019)
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© РИА Новости / Эдуард Глок / Перейти в фотобанкЗдание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
© РИА Новости / Эдуард Глок
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ЧИТА, 22 ноя — РИА Новости. Сотрудники призывной комиссии в Благовещенске знали, что студент, устроивший стрельбу в Амурском колледже, склонен к самоубийству, но не предупредили об этом учебное заведение, сообщил журналистам заместитель генпрокурора Игорь Ткачёв.

"Нет взаимодействия с призывной комиссией. <…> Ссылаются на свои ведомственные инструкции, что запрещено разглашать эти данные. Мы сегодня с военными прокурорами проверим в том числе работу военных комиссариатов в этом плане и дадим оценки", — сказал Ткачёв.

Он уточнил, что после проверки учебных заведений у прокуратуры Амурской области появились претензии к региональному правительству из-за качества организации обучения и профессиональной подготовки психологов.

"Мы выявили, что сегодня нарушаются права в том числе со стороны частных охранных предприятий, к сожалению. Людей принимают, не имеющих ни квалификации, ни соответствующей подготовки. Есть претензии к органам контроля, в части Росгвардии", — добавил замгенпрокурора.

Цветы у портретов погибших молодых людей в холле Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
02:55
Суд рассмотрит иск к ЧОП после стрельбы в благовещенском колледже

Стрельба в колледже

Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и ЖКХ. Как выяснило следствие, он пронес ружье мимо охраны в рюкзаке и зарядил его в туалете. Погиб один из учащихся, еще трое молодых людей пострадали. Стрелок покончил с собой, когда его заблокировали в аудитории.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.
Кроме того, возбуждены дела о халатности сотрудников колледжа и ненадлежащей охране. Сотрудник и гендиректор охранявшего колледж ЧОПа арестованы.
Сотрудники правоохранительных органов у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
20 ноября, 11:44
Генпрокуратура исследует безопасность объектов после ЧП в Благовещенске
275194412
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Стрельба в благовещенском колледжеРосгвардияРоссияБлаговещенскБезопасностьПроисшествия
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