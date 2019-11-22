В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду

"Нет взаимодействия с призывной комиссией. <…> Ссылаются на свои ведомственные инструкции, что запрещено разглашать эти данные. Мы сегодня с военными прокурорами проверим в том числе работу военных комиссариатов в этом плане и дадим оценки", — сказал Ткачёв.

Он уточнил, что после проверки учебных заведений у прокуратуры Амурской области появились претензии к региональному правительству из-за качества организации обучения и профессиональной подготовки психологов.

"Мы выявили, что сегодня нарушаются права в том числе со стороны частных охранных предприятий, к сожалению. Людей принимают, не имеющих ни квалификации, ни соответствующей подготовки. Есть претензии к органам контроля, в части Росгвардии", — добавил замгенпрокурора.

Стрельба в колледже

Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и ЖКХ. Как выяснило следствие, он пронес ружье мимо охраны в рюкзаке и зарядил его в туалете. Погиб один из учащихся, еще трое молодых людей пострадали. Стрелок покончил с собой, когда его заблокировали в аудитории.