В США отметили уязвимость своих баз перед возможными атаками России и Китая

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В будущем в случае войны . В будущем в случае войны Россия Китай смогут использовать свои технологии для нанесения точных и разрушительных атак по американским военным базам и логистическим системам даже на территории США , пишут Foreign Policy

Отмечается, что прогресс в аэрокосмической сфере, робототехнике, машинном обучении, 3D-печати и наноматериалах позволяет создавать новые классы ракет и смертоносных беспилотников (БПЛА), которые отличаются малозаметностью, большим радиусом действия и способностью обезвредить сосредоточенные войска противника.

В частности, пишет FP, производство БПЛА значительно дешевле с помощью 3D-печати, а наноматериалы дают возможность оснастить их боеголовками в два раза мощнее обычных. При этом, подчеркивает издание, дроны уже могут летать на трансокеанские расстояния.

Распространение этих технологий приведет к устареванию современного американского способа ведения войны, США просто не готовы к тому, чтобы быстро отреагировать на атаку со стороны России или Китая, в будущем эти два государства смогут задействовать бесконечное множество ракет и беспилотников, чтобы те сеяли хаос на территории США и уничтожали инфраструктуру, склады, амуницию и военную технику на американских базах.

Поясняется, что большинству военных объектов в США недостает противоракетной защиты или защищенных убежищ. Авиация и военные корабли нередко стоят на открытом воздухе друг рядом с другом. Коммуникации между командованием и солдатами осуществляется в большей степени с помощью спутников, которые также уязвимы.