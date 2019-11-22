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РИА Новости

В США отметили уязвимость своих баз перед возможными атаками России и Китая

04:52 22.11.2019 (обновлено: 06:56 22.11.2019)
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© Fotolia / SergeyБеспилотник
Беспилотник
© Fotolia / Sergey
Беспилотник. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В будущем в случае войны Россия и Китай смогут использовать свои технологии для нанесения точных и разрушительных атак по американским военным базам и логистическим системам даже на территории США, пишут Foreign Policy.
Отмечается, что прогресс в аэрокосмической сфере, робототехнике, машинном обучении, 3D-печати и наноматериалах позволяет создавать новые классы ракет и смертоносных беспилотников (БПЛА), которые отличаются малозаметностью, большим радиусом действия и способностью обезвредить сосредоточенные войска противника.
В частности, пишет FP, производство БПЛА значительно дешевле с помощью 3D-печати, а наноматериалы дают возможность оснастить их боеголовками в два раза мощнее обычных. При этом, подчеркивает издание, дроны уже могут летать на трансокеанские расстояния.
Распространение этих технологий приведет к устареванию современного американского способа ведения войны, США просто не готовы к тому, чтобы быстро отреагировать на атаку со стороны России или Китая, в будущем эти два государства смогут задействовать бесконечное множество ракет и беспилотников, чтобы те сеяли хаос на территории США и уничтожали инфраструктуру, склады, амуницию и военную технику на американских базах.
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Поясняется, что большинству военных объектов в США недостает противоракетной защиты или защищенных убежищ. Авиация и военные корабли нередко стоят на открытом воздухе друг рядом с другом. Коммуникации между командованием и солдатами осуществляется в большей степени с помощью спутников, которые также уязвимы.
Для выхода из этой ситуации издание предлагает размещать пусковые установки и боевые дроны в союзных странах рядом с российской и китайской границами — в Прибалтике и в Южно-Китайском море. Однако, по версии журнала, в американской оборонке не заинтересованы в этом: ВМС хотят больше кораблей, а не ракет, а ВВС — пилотируемые аппараты вместо БПЛА.
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