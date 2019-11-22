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РИА Новости

Трамп хочет, чтобы сенат рассмотрел импичмент, ждет Байденов свидетелями

04:05 22.11.2019
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приветствует возможное рассмотрение импичмента в сенате и ждет в качестве свидетелей отца и сына Байденов и автора жалобы, положившей начало этой ситуации, заявил представитель Белого дома Хоган Гидли.
"Он (Трамп) считает, что никаких оснований с продвижением (импичмента) в палате представителей нет. Но если они будут продвигаться, то он хочет процесса в сенате. Он хочет привести свидетелей, таких как Адам Шифф, автор жалобы, Хантер Байден, Джо Байден. Он говорит - если палата представителей будет продолжать это мошенничество, будет продолжать навязывать американскому народу эту фейковую нелегитимную процедуру, тогда он хочет идти в сенат и хочет процесса", - сказал Гидли в эфире Fox News.
Если палата представителей объявит президенту импичмент, сенат должен провести судебный процесс над главой государства. Чтобы отстранить Трампа от должности, нужно, чтобы две трети сенаторов признали его виновным в преступлении. Республиканцы контролируют большинство в сенате, и никто из них пока не высказался в поддержку импичмента.
Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Адам Шифф возглавляет ведущий расследование комитет палаты представителей по разведке. Расследование началось с жалобы анонимного сотрудника ЦРУ, слушавшего разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Импичмент Дональда ТрампаХантер БайденДональд ТрампЦентральное разведывательное управлениеВладимир ЗеленскийДжозеф БайденУкраинаВ мире
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