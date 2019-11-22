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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-22T04:49+0300
https://ria.ru/20191122/1561437469.html
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РИА Новости

США обвинили власти Сирии в обстреле лагеря для беженцев в Идлибе

03:59 22.11.2019 (обновлено: 04:49 22.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Лагерь сирийских беженцев. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Госдепартамент США обвинил власти Сирии в обстреле лагеря для беженцев Ках в провинции Идлиб и призвал все стороны вернуться к соблюдению режима прекращения огня.
В четверг старший советник по гуманитарным вопросам спецпосланника ООН по САР Наджат Рошди сообщила, что как минимум 12 человек убиты и 50 получили ранения в результате ракетного обстрела лагеря для беженцев Ках и взрыва рядом с родильным домом в провинции Идлиб в Сирии. По ее словам, лагерь Ках был обстрелян с территории, которая находится под контролем правительственных войск Сирии.
"США категорически осуждают вчерашнее варварское нападение режима Асада на лагерь Ках для внутренне перемещенных лиц на севере Идлиба", - заявила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус. Она повторила оценки ООН, согласно которым, погибли не менее 12 человек.
"Этот ужасный инцидент следует хорошо задокументированной тенденции жестоких нападений на гражданские лица и инфраструктуру со стороны режима Асада при поддержке России и Ирана", - добавила Ортагус, не приведя каких-либо свидетельств такой поддержки. По ее утверждению, "атаки режима" привели к гибели 1 тысячи мирных жителей и сделали беженцами 400 тысяч человек на северо-западе Сирии лишь с апреля этого года. Ортагус не сообщила источник этих цифр.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
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МИД назвал сообщения о давлении РФ на расследование ударов в Сирии фейком
Представитель госдепа добавила, что США поддерживают усилия ООН по расследованию нападений на медицинские учреждения на северо-западе Сирии.
"Мы призываем все стороны вернуться к режиму прекращения огня в данной районе и позволить беспрепятственный доступ для помощи в гуманитарной катастрофе, к которой привело насилие. Мы повторяем, что военного решения сирийского конфликта не существует", - говорится в заявлении госдепа.
МИД Сирии ранее отмечал, что ряд стран в Совете Безопасности ООН, в частности США, "продолжают распространять ложные сведения о том, что сирийская армия и ее союзники якобы бомбят гражданские объекты в провинции Идлиб и не только". Дамаск обвинял и ряд чиновников генерального секретариата ООН в поддержке таких сведений.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииИсламское государствоГосударственный департамент СШАСирияРоссияСШАВ мире
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