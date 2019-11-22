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РИА Новости

Путин назвал новый порядок медосмотра водителей чушью

03:59 22.11.2019 (обновлено: 06:45 22.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время поездки на поезде "Иволга" от Белорусского вокзала по маршруту Одинцово-Лобня Московских центральных диаметров
Президент РФ Владимир Путин во время поездки на поезде Иволга от Белорусского вокзала по маршруту Одинцово-Лобня Московских центральных диаметров
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медицинского осмотра для водителей, который мог бы повлечь рост цен на выдаваемые справки.
Об этом речь зашла во время открытия движения по первому Московскому центральному диаметру. Вместе с Путиным от Белорусского вокзала до станции Фили и обратно проехали мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава РЖД Олег Белозеров и министр транспорта Евгений Дитрих.
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"Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то", — сказал Путин, комментируя ситуацию с новыми правилами.
По его словам, дополнительные обследования водителей действительно необходимо проводить, однако новые правила нужно вводить "с умом" и поэтапно.
Собянин отметил, что справки для ГИБДД подорожали десятикратно — с 500 рублей до пяти тысяч. Он предположил, что, возможно, имеет смысл устанавливать новые правила не для всех водителей, а только для находящихся в группах риска.
"Ну а как ты определишь, если не посмотришь? Нет, одного посылать, другого не посылать – нельзя", — возразил Путин.
Президент отметил, что специализированным медучреждениям нужно быть готовым к проверкам водителей с применением российского оборудования, которое поможет сократить расходы.
"Это все можно сделать, если подумать заранее", — отметил глава государства.
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Перенос сроков

Первоначально планировалось, что новые правила начнут действовать уже с 22 ноября этого года. Однако Минздрав приказом от 20 ноября отложил введение нового порядка медосмотра для водителей до первого июля 2020 года.
По словам замглавы ведомства Олега Салагая, это связано с обеспокоенностью граждан, которые выстроились в очереди в наркодиспансеры.
Согласно новым правилам, при получении или обновлении прав необходимо будет сдать мочу и кровь для исследования на наркотические и психотропные вещества и биомаркеры хронического алкоголизма.

Увольнение Директора Центра наркологии

На этом фоне стало известно об увольнении директора Центра наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая, по данным СМИ, одобрила новые правила медосмотра. Ее освободили от должности приказом главы Минздрава Вероники Скворцовой.
Клименко сообщения об увольнении подтвердила, заявив, что в четверг у нее последний рабочий день. Причины ухода она не стала озвучивать. Комментарием Минздрава РИА Новости не располагает.
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Евгений ДитрихОлег СалагайГИБДД МВД РФМинистерство здравоохранения РФВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
У меня всего один вопрос...Какова цена такому президенту, который о творящихся в стране делах узнает из СМИ? По-моему, ответ очевиден. Есть еще вариант, что опять разыграли очередной спектакль под названием "добрый царь". Только вот поведется ли народ в очередной раз, это вопрос...
22 ноября, 05:57
ssania.sam-aleck
97013035
Этот метод настолько уже банальный, пугануть народ, а потом - "вы что, я не позволю!", и типа такой весь добрый и за народ... %)
22 ноября, 05:08
eextra_large
99301023
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