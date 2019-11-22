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РИА Новости

В США под зданием школы нашли кладбище с 145 могилами

03:50 22.11.2019 (обновлено: 10:15 22.11.2019)
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© Фото : Hillsborough County Public Schools King High School в американском городе Тампа, штат Флорида
 King High School в американском городе Тампа, штат Флорида
© Фото : Hillsborough County Public Schools
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. На территории школы King High School в американском городе Тампа, штат Флорида, было найдено кладбище с 145 могилами. Об этом пишет Fox13.
Сообщения о возможных захоронениях в районе учебного заведения появились в октябре. Их удалось обнаружить благодаря георадару.
По одной из версий, ранее на месте здания школы хоронили представителей местной афроамериканской общины. Последние похороны состоялись около 75 лет назад.
Предположительно, здесь могут быть захоронены 230 человек, больше 70 из них – младенцы и дети.
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