В США под зданием школы нашли кладбище с 145 могилами

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. На территории школы King High School в На территории школы King High School в американском городе Тампа, штат Флорида , было найдено кладбище с 145 могилами. Об этом пишет Fox13

Сообщения о возможных захоронениях в районе учебного заведения появились в октябре. Их удалось обнаружить благодаря георадару.

По одной из версий, ранее на месте здания школы хоронили представителей местной афроамериканской общины. Последние похороны состоялись около 75 лет назад.