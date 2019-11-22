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РИА Новости

Против снижения нештрафуемого порога превышения выступают 85% автолюбителей

03:28 22.11.2019 (обновлено: 04:07 22.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Каждый десятый автолюбитель (10%) поддерживает инициативу по снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час, против выступает 85%, показало исследование проекта Авто Mail.ru, имеющееся в распоряжении РИА Новости.
По данным проекта, 5% считают, что бесплатные превышения нужно отменить совсем. По мнению 60% опрошенных, снижение нештрафуемого порога превышения скорости позволит поднять собираемость штрафов. При этом 47% уверены, что придется тратить больше времени на дорогу.
Каждый пятый респондент (24%) полагает, что изменения негативно скажутся на лояльности граждан к правилам дорожного движения, так как водители будут чаще нарушать назло инспекторам. Уменьшение числа ДТП и улучшение дисциплины водителей в случае таких изменений рассматривают 12% и 11% соответственно.
Исследование проводилось с 14 по 18 ноября среди 16 984 российских пользователей Авто Mail.ru.
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19 ноября, 16:08Новости Подмосковья
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