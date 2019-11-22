Против снижения нештрафуемого порога превышения выступают 85% автолюбителей

По данным проекта, 5% считают, что бесплатные превышения нужно отменить совсем. По мнению 60% опрошенных, снижение нештрафуемого порога превышения скорости позволит поднять собираемость штрафов. При этом 47% уверены, что придется тратить больше времени на дорогу.

Каждый пятый респондент (24%) полагает, что изменения негативно скажутся на лояльности граждан к правилам дорожного движения, так как водители будут чаще нарушать назло инспекторам. Уменьшение числа ДТП и улучшение дисциплины водителей в случае таких изменений рассматривают 12% и 11% соответственно.