Посол Индии заявил, что не испытывает давления в связи с покупкой С-400

ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Дипломаты Индии в США не испытывают давления в связи с сотрудничеством Нью-Дели и Москвы в оборонной сфере, заявил РИА Новости индийский посол в Вашингтоне Харш Вардхан Шрингла.
В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов С-400 стоимостью более 5 миллиардов долларов. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта".
"Нет, я не испытывал этого (давления). Очевидно, что есть некоторые вопросы, которые могут подпадать под поправки к закону CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"), но мы еще не дошли до этой стадии", - сообщил посол.
Он отметил, что Индия имеет право поступать так, "как требуют ее национальные интересы", и выразил надежду, что возможные затруднения в отношениях с США будут преодолены.
Ранее США исключили Турцию из программы производства своего самолета F-35 и пригрозили дальнейшими санкциями за покупку российских ракетных противовоздушных комплексов.