Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T03:23+0300
https://ria.ru/20191122/1561437352.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155644/99/1556449933_0:89:3076:1819_1036x0_80_0_0_c3522298bf95ba0d47968f892a9007ab.jpg
РИА Новости

Посол Индии заявил, что не испытывает давления в связи с покупкой С-400

03:23 22.11.2019
1567
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-400
Зенитный ракетный комплекс С-400
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Дипломаты Индии в США не испытывают давления в связи с сотрудничеством Нью-Дели и Москвы в оборонной сфере, заявил РИА Новости индийский посол в Вашингтоне Харш Вардхан Шрингла.
В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов С-400 стоимостью более 5 миллиардов долларов. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта".
"Нет, я не испытывал этого (давления). Очевидно, что есть некоторые вопросы, которые могут подпадать под поправки к закону CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"), но мы еще не дошли до этой стадии", - сообщил посол.
Он отметил, что Индия имеет право поступать так, "как требуют ее национальные интересы", и выразил надежду, что возможные затруднения в отношениях с США будут преодолены.
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
20 ноября, 04:08
Эксперт спрогнозировал ответ Турции на санкции США из-за российских С-400
Ранее США исключили Турцию из программы производства своего самолета F-35 и пригрозили дальнейшими санкциями за покупку российских ракетных противовоздушных комплексов.
830201
Обсудить 0
С-400 «Триумф»РособоронэкспортИндияСШАБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Трубы для строительства газопровода Северный поток — 2
В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
Певица Светлана Лобода
Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Зенитный ракетный комплекс С-400
Госдеп предложил Турции избавиться от российских С-400
Медосмотр
Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью члена правящей семьи ОАЭ
Работа на газопроводе Ямал-Европа
Украина и Польша будут бороться за российский газ друг с другом
Пользователь Reddit с ником Rvjones55 и его отец
Американец показал, как рак до неузнаваемости изменил его отца за два года
Автозаправочная станция
Бензин, газ, электричество: эксперт посчитала, на чем дешевле ездить
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жительница Дагестана утопила дочь в реке
Пожар в поселении Мосрентген на 44 километре МКАД. 21 ноября 2019
Площадь пожара в новой Москве достигла тысячи "квадратов"
Рабочий на газовой станции рядом с городом Боярка на Украине
Выяснилось, кто проиграл в украинско-российском газовом споре
Президент РФ Владимир Путин во время поездки на поезде Иволга от Белорусского вокзала по маршруту Одинцово-Лобня Московских центральных диаметров
Путин назвал новый порядок медосмотра водителей чушью
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Адвокат Полозов объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Самолет Boeing 777-300ER авиакомпании Philippine Airlines, загоревшийся после вылета из Лос-Анджелеса, США. 21 ноября 2019
Горящий в небе над Лос-Анджелесом Boeing попал на видео
Люди стоят в очереди у кассы Забайкальского краевого наркологического диспансера
В Казани в очереди за медсправкой для водительских прав умер пенсионер
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:13Медведев отметил разницу в зарплатах руководства и рядовых бюджетников
18:07Медведев призвал создать условия для обновления детских учреждений
18:05Суд продлил срок задержания замглавы Росалкогольрегулирования
18:05Собянин в преддверии Дня матери вручил награды многодетным семьям
18:04МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну
18:00Медведев в субботу встретится Кадыровым
17:58Медведев предложил, как можно трансформировать четырехдневку
17:57Адвокат рассказал о самочувствии экстрадированного в США Буркова
17:55Пираты похитили семь моряков в Экваториальной Гвинее
17:54Итальянка 50 лет водила машину без прав, сообщили СМИ
17:53Суд по делу обвиняемого в США Буркова пройдет 21 апреля 2021 года
17:50Водителей в Москве предупредили о пробках
17:50Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране
17:47Россияне рассказали о своих самых нелепых покупках в "Черную пятницу"
17:46Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
17:43Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
17:42В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
Лента новостейМолния