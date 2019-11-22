Посол Индии заявил, что не испытывает давления в связи с покупкой С-400

"Нет, я не испытывал этого (давления). Очевидно, что есть некоторые вопросы, которые могут подпадать под поправки к закону CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"), но мы еще не дошли до этой стадии", - сообщил посол.