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РИА Новости

Помпео попросил иранцев присылать фото и видео протестов через Telegram

03:17 22.11.2019
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Государственный секретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обратился в Twitter на фарси к митингующим в Иране с просьбой присылать фото и видео протестов, чтобы США потом могли ввести санкции за нарушения прав человека.
"Я попросил иранских протестующих присылать нам свои видео, фото и информацию, документирующие преследование режимом протестующих. США предаст это огласке и введет санкции за нарушения", - написал он в пятницу в своем Twitter.
Минутой ранее он там же опубликовал сообщение на фарси, где призвал направлять такие материалы через бот в мессенджере Telegram.
В ряде городов Ирана в последние дни прошли протесты из-за резкого повышения властями цен на бензин. Некоторые из них, сообщали местные СМИ, носили мирный характер, а некоторые перерастали в вооруженные беспорядки. При этом сообщалось о жертвах как среди участников беспорядков, так и силовиков. После в ряде городов прошли шествия против беспорядков. По словам президента страны Хасана Роухани, беспорядки были организованы США и Израилем, а их целью был подрыв безопасности Ирана.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 21 ноября 2019
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В свете начавшихся 15 ноября беспорядков высший совет национальной безопасности Ирана принял решение ограничить в стране выход в сеть. Проблемы же с интернетом начали ощущаться на следующий день 16 ноября.
Ранее официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что подключение к интернету в Иране будет восстановлено постепенно - по мере установления спокойной обстановки в районах страны. В четверг интернет в стране начали восстанавливать, связь появилась в ряде провинций. Как сообщал корреспондент РИА Новости, в иранской столице по-прежнему ощущаются проблемы с подключением.
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