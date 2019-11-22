Помпео попросил иранцев присылать фото и видео протестов через Telegram

ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Госсекретарь США Майк Помпео обратился в Twitter на фарси к митингующим в Иране с просьбой присылать фото и видео протестов, чтобы США потом могли ввести санкции за нарушения прав человека.

"Я попросил иранских протестующих присылать нам свои видео, фото и информацию, документирующие преследование режимом протестующих. США предаст это огласке и введет санкции за нарушения", - написал он в пятницу в своем Twitter

Минутой ранее он там же опубликовал сообщение на фарси, где призвал направлять такие материалы через бот в мессенджере Telegram.

В ряде городов Ирана в последние дни прошли протесты из-за резкого повышения властями цен на бензин. Некоторые из них, сообщали местные СМИ, носили мирный характер, а некоторые перерастали в вооруженные беспорядки. При этом сообщалось о жертвах как среди участников беспорядков, так и силовиков. После в ряде городов прошли шествия против беспорядков. По словам президента страны Хасана Роухани, беспорядки были организованы США и Израилем, а их целью был подрыв безопасности Ирана.

В свете начавшихся 15 ноября беспорядков высший совет национальной безопасности Ирана принял решение ограничить в стране выход в сеть. Проблемы же с интернетом начали ощущаться на следующий день 16 ноября.