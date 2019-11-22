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РИА Новости

Иванов заявил, что Россия нуждается в сотнях мусоросжигательных заводов

03:16 22.11.2019 (обновлено: 12:05 22.11.2019)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаСпециальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель Попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель Попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов
© РИА Новости / Нина Зотина
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель Попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов . Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Потребность России в мусоросжигательных заводах измеряется сотнями, рассказал в интервью РИА Новости специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов.
"Россия нуждается в сотнях мусоросжигательных заводах, каждый из которых производит либо тепло, либо электроэнергию", - сказал он.
Иванов добавил, что деятельность таких заводов требует государственных субсидий, потому что производимая ими электроэнергия получается дороже, чем у традиционных ТЭЦ.
"Это во всем мире так, и во всем мире государство специально дотирует производство этого тепла или электроэнергии, чтобы не закатывать мусор в землю, а использовать как возобновляемый источник энергии", - уточнил Иванов.
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов
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Сергей ИвановМоскваРоссияОбщество
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