Стало известно время возвращения на Землю экипажа МКС

На Землю вернутся российский космонавт Александр Скворцов, командир МКС итальянский астронавт Лука Пермитано, а также американский астронавт Кристина Кук, которая установит мировой рекорд по времени пребывания женщин в космосе за один полет. За время своего пребывания на станции она побьет рекорд, который до этого также принадлежал американке – Пегги Уитсон. Та в 2016-2017 годах пробыла в космосе 289 дней, а суммарный налет за три полета у нее составляет почти 666 суток. К концу полета у Кук накопится около 330 суток пребывания в космосе.