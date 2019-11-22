Стало известно время возвращения на Землю экипажа МКС

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Экипаж Международной космической станции вернется на Землю в полдень 6 февраля, сообщил РИА Новости источник на космодроме Байконур.
"Посадка "Союза МС-13", намеченная на 6 февраля 2020 года, состоится в 12.17 мск", - сказал собеседник агентства.
На Землю вернутся российский космонавт Александр Скворцов, командир МКС итальянский астронавт Лука Пермитано, а также американский астронавт Кристина Кук, которая установит мировой рекорд по времени пребывания женщин в космосе за один полет. За время своего пребывания на станции она побьет рекорд, который до этого также принадлежал американке – Пегги Уитсон. Та в 2016-2017 годах пробыла в космосе 289 дней, а суммарный налет за три полета у нее составляет почти 666 суток. К концу полета у Кук накопится около 330 суток пребывания в космосе.
Экспедицию Кук и прилетевшего в следующем экипаже американского астронавта Эндрю Моргана ранее продлили из-за задержек в испытаниях новых американских космических кораблей, которые должны были бы доставить на станцию их сменщиков. В настоящее время Роскосмос и НАСА ведут переговоры о предоставлении США дополнительных мест на кораблях "Союз" в 2020 и 2021 годах.
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Сейчас в составе экипажа на борту МКС работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.