Ученый рассказал, как себя вести при встрече с рыбой-шаром в Турции

АНКАРА, 22 ноя — РИА Новости, Федор Смирнов. Ядовитая рыба-шар стала проникать в Средиземное море, к ней нельзя прикасаться и употреблять в пищу, заявил РИА Новости турецкий ученый-ихтиолог, доцент университета Мерсина Дениз Айас.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в городе Анамур, расположенном на юге Турции на побережье Средиземного моря, рыба-шар откусила пальцы на левой руке восьмилетнего ребенка, который купался на мелководье.

"Эта тропическая рыба пришла в Средиземное море из Красного через Суэцкий канал. Но это произошло не сегодня. В течение последних ста лет виды рыб, которые раньше в наших краях не водились, заплывают сюда из бассейна Индийского океана", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что рыба-шар привлекает к себе внимание, так как токсична. "Нет данных, что она нападает на людей. Случившийся в Анамуре инцидент связан, по моему мнению, с тем, что ребенка укусила рыба, находившаяся в состоянии сильного стресса или агонии после того, как рыбаки поймали ее в свои сети и выбросили обратно в море, потому что есть ее нельзя из-за токсичности", — сказал Айас.

По его словам, инцидент в Анамуре является единственным случаем нападения рыбы-шара на человека. "Эта рыба считается опасной только в качестве продукта питания. Она ядовита, и рыбаки это знают. Государство, соответствующие органы проводят необходимую работу по разъяснению опасности, чтобы ее никто не ел, не прикасался к ней. Если вы встретите выброшенную на берег или мелководье рыбу-шар, то не прикасайтесь к ней, не берите в руки и не употребляйте в пищу", — предупредил ученый.

Он отметил, что в своей естественной среде обитания эта рыба не представляет опасности для людей. "В море она не нападает, а уплывает, как любая другая рыба, и, если вы даже если захотите, руками ее никогда не поймаете. В Турции, как в любой другой стране в этом регионе, запрещено ловить ее и вытаскивать на берег. В ЕС приняты такие же меры", — сказал Айяс.