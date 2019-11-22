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Воздушные шары, летящие над горой
Туризм
2019-11-22T06:59+0300
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РИА Новости

Ученый рассказал, как себя вести при встрече с рыбой-шаром в Турции

03:31 22.11.2019 (обновлено: 06:59 22.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОтель в Анталье
Отель в Анталье
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 22 ноя — РИА Новости, Федор Смирнов. Ядовитая рыба-шар стала проникать в Средиземное море, к ней нельзя прикасаться и употреблять в пищу, заявил РИА Новости турецкий ученый-ихтиолог, доцент университета Мерсина Дениз Айас.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что в городе Анамур, расположенном на юге Турции на побережье Средиземного моря, рыба-шар откусила пальцы на левой руке восьмилетнего ребенка, который купался на мелководье.
"Эта тропическая рыба пришла в Средиземное море из Красного через Суэцкий канал. Но это произошло не сегодня. В течение последних ста лет виды рыб, которые раньше в наших краях не водились, заплывают сюда из бассейна Индийского океана", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что рыба-шар привлекает к себе внимание, так как токсична. "Нет данных, что она нападает на людей. Случившийся в Анамуре инцидент связан, по моему мнению, с тем, что ребенка укусила рыба, находившаяся в состоянии сильного стресса или агонии после того, как рыбаки поймали ее в свои сети и выбросили обратно в море, потому что есть ее нельзя из-за токсичности", — сказал Айас.
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По его словам, инцидент в Анамуре является единственным случаем нападения рыбы-шара на человека. "Эта рыба считается опасной только в качестве продукта питания. Она ядовита, и рыбаки это знают. Государство, соответствующие органы проводят необходимую работу по разъяснению опасности, чтобы ее никто не ел, не прикасался к ней. Если вы встретите выброшенную на берег или мелководье рыбу-шар, то не прикасайтесь к ней, не берите в руки и не употребляйте в пищу", — предупредил ученый.
Он отметил, что в своей естественной среде обитания эта рыба не представляет опасности для людей. "В море она не нападает, а уплывает, как любая другая рыба, и, если вы даже если захотите, руками ее никогда не поймаете. В Турции, как в любой другой стране в этом регионе, запрещено ловить ее и вытаскивать на берег. В ЕС приняты такие же меры", — сказал Айяс.
По его словам, рыба-шар стала естественным обитателем Средиземного моря и частью его экосистемы, однако в России этой рыбы нет. "До Черного моря она не добралась", — добавил ученый.
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