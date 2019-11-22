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РИА Новости

Бензин, газ, электричество: эксперт посчитала, на чем дешевле ездить

03:30 22.11.2019 (обновлено: 07:05 22.11.2019)
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийАвтозаправочная станция
Автозаправочная станция
© РИА Новости / Константин Михальчевский
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Ездить на электромобилях с точки зрения расходов на "топливо" выгоднее, чем на автомобилях с двигателем внутреннего сгорания, но пока сами электромобили существенно дороже, рассказала РИА Новости главный аналитик центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве России Ирина Сосенкина.
По словам эксперта, при среднем пробеге автомобиля в 17,5 тысяч километров в год в неделю автомобилист проезжает около 335 километров, и если сравнивать затраты на топливо исходя из таких параметров, выгоднее будет использовать газ. Хотя при выборе вида топлива стоит учитывать, что сам перевод автомобиля на газ будет стоить около 40-50 тысяч рублей, оговаривается она.
"При расходе бензина в городской среде — в среднем около девяти литров на 100 километров - получаем еженедельные траты чуть более 1310 рублей. Самым популярным газомоторным топливом для автомобилей является пропан-бутан, однако при более низкой цене относительно бензина (примерно на 40-45% в 2018 году), его расход увеличивается примерно на 15-20%. Данные факторы в совокупности все равно приводят к экономии: траты на газовое топливо составляют около 725 рублей в неделю", — поясняет Сосенкина.
Перейдя к электромобилям, аналитик сравнила популярные каждую в своей сфере модели — Nissan Leaf и Lada Vesta — по еженедельным затратам на электроэнергию и топливо соответственно. Она в связи с этим отметила, что если автомобилист планирует заряжать машину от "собственной розетки", то нужно учитывать тарифы и, соответственно, издержки в конкретном регионе. Так, пока в Москве электромобили бесплатно можно зарядить на станциях "Мосэнерго" и "Россетей", а в Приморском крае полная зарядка стоит 8 руб/кВт.ч и обойдется в 670 рублей.
Угольная электростанция
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"Расход бензина на Lada Vesta составляет 9,3 литра в городе, стоимость бензина составляет 1355 рублей. Затраты на пропан-бутан составляют 750 рублей. Nissan Leaf для преодоления такого же расстояния нужны 2,2 полных зарядки в неделю, расход электроэнергии на 100 километров составляет около 25 кВт.ч – для преодоления 335 километров необходимо 84 кВт.ч электроэнергии, или около 300 рублей при среднероссийском тарифе на электроэнергию", — привела свои расчеты Сосенкина.
Но прежде чем делать окончательный выбор, стоит учесть разницу в стоимости этих автомобилей: цена новой Lada Vesta начинается от 607 тысяч рублей, а согласно данным портала auto.ru, электромобиль Nissan Leaf можно купить, выложив не менее 2,97 миллиона.
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Lada VestaАвтоМосэнергоРоссияПриморский крайЭкономика
Популярные комментарии
Не читая статью можно смело сказать - в России дороже на всем! Самая богатая страна рубит со своих же граждан огромные деньги за то, что по сути принадлежит каждому бесплатно.
22 ноября, 07:20
АХАрсений Хитров
35002111
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