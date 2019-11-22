Художник комикса о Дэдпуле хочет нарисовать выпуск про российского героя

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Художник комикса "Дэдпул уничтожает вселенную Marvel" Далибор Талайич может нарисовать один из выпусков российского комикса про Игоря Грома в 2020 году, об этом в интервью РИА Новости рассказал главред издательства Bubble Роман Котков.

Крупнейшее в России издательство, которое занимается созданием оригинальных комиксов, - Bubble Comics - существует с 2011 года. Как рассказал Котков, издательство уже пять лет является постоянным участником фестиваля комиксов в Сан-Диего, где его представителям удалось познакомиться с большим количеством зарубежным художников, которые работают над популярными сериями. С некоторыми из них Bubble Comics уже удалось посотрудничать.

"Есть такой комикс "Дэдпул уничтожает вселенную Marvel", один из самых популярных про этого героя. Его художник Далибор Талайич давно предлагает нам нарисовать комикс про Игоря Грома, потому что ему очень нравится этот персонаж. Он уже нарисовал нам обложку, но хочет ещё. Конечно, здорово, что аудиторию и автора цепляют персонажи", - рассказал собеседник агентства. Он отметил, что комикс про Игоря Грома в исполнении Талайича может появиться в 2020 году.

Комиксы издательства выходят и на английском языке, их распространяют в Сан-Диего. По словам главного редактора, они получают от зарубежных читателей много положительных отзывов. "Люди говорят, что это нечто уникальное, даже для Америки, которая перевидала все варианты комиксов", - добавил Котков.