В Тулузе француза, подавшего милостыню, оштрафовали на 100 евро

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Железнодорожная полиция оштрафовала на 100 евро француза, который подал несколько сантимов женщине, просившей милостыню на вокзале в Железнодорожная полиция оштрафовала на 100 евро француза, который подал несколько сантимов женщине, просившей милостыню на вокзале в Тулузе , сообщает радио France 3 Occitanie

Пассажир по имени Жереми получил горсть мелочи из билетного автомата, когда к нему подошла нищенствующая женщина с ребенком. Несмотря на предупреждение сотрудников железнодорожной полиции о запрещении попрошайничества, путешественник отдал нуждающейся семье 70 сантимов. В результате один из правоохранителей выписал ему квитанцию для оплаты штрафа в размере 100 евро.

Жереми заявил, что обжалует взыскание и в любом случае не собирается платить 100 евро за милостыню, составившую 70 сантимов. При этом он утверждает, что женщина не просила у него деньги и он помог ей добровольно.