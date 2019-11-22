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РИА Новости

В Тулузе француза, подавшего милостыню, оштрафовали на 100 евро

03:08 22.11.2019 (обновлено: 07:04 22.11.2019)
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© AFP 2019 / Stephane De SakutinПалатки бездомных во Франции
Палатки бездомных во Франции
© AFP 2019 / Stephane De Sakutin
Палатки бездомных во Франции. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Железнодорожная полиция оштрафовала на 100 евро француза, который подал несколько сантимов женщине, просившей милостыню на вокзале в Тулузе, сообщает радио France 3 Occitanie.
Пассажир по имени Жереми получил горсть мелочи из билетного автомата, когда к нему подошла нищенствующая женщина с ребенком. Несмотря на предупреждение сотрудников железнодорожной полиции о запрещении попрошайничества, путешественник отдал нуждающейся семье 70 сантимов. В результате один из правоохранителей выписал ему квитанцию для оплаты штрафа в размере 100 евро.
Жереми заявил, что обжалует взыскание и в любом случае не собирается платить 100 евро за милостыню, составившую 70 сантимов. При этом он утверждает, что женщина не просила у него деньги и он помог ей добровольно.
В Национальной компании французских железных дорог (SNCF) сообщили агентству Франс Пресс, что речь идет о "бестактности" со стороны стража порядка. Железнодорожники намерены связаться с пассажиром и аннулировать выписанный ему штраф.
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