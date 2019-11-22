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РИА Новости

Банки назвали условие снижения ставок по кредитам

02:58 22.11.2019 (обновлено: 08:59 22.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКупюры номиналом 200 и 2000 рублей
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Крупнейшие российские кредитные организации выразили готовность уменьшить ставки по займам, выданным с помощью биометрии, пишут "Известия".
Выяснилось, что это стало возможным после того, как Центробанк снизил требования к обязательным резервам по ссудам клиентам, сдавшим слепки в Единую биометрическую систему (ЕБС).
Среди банков, заявивших о готовности внедрить удаленную идентификацию в программах лояльности, значатся Промсвязьбанк, "Открытие", "Абсолют", "Хоум Кредит" и "Ак Барс".
При этом финансовые организации не стали уточнять, насколько они могут снизить проценты по кредитам.
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В Промсвязьбанке отметили, что применение технологии идентификации с помощью ЕБС позволит компании снизить риски при проверке потенциального заемщика. При этом использование биометрии удобно и безопасно для самого клиента, считают в банке.
В ВТБ заявили, что использование биометрии поможет существенно сократить время и затраты на обслуживание клиентов.
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ВТББанкиХоум КредитЦентральный Банк РФПромсвязьбанкРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Какое право имеет ЦБ издавать распоряжения на сбор биометрии???
22 ноября, 08:19
rroyi
1110001
Кто поверил перечисленным тут в списке мошенникам, поднимите вверх руки. )))))
22 ноября, 08:21
ВпВсё помню! Дедушка
460000
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