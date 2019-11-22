Банки назвали условие снижения ставок по кредитам

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Крупнейшие российские кредитные организации выразили готовность уменьшить ставки по займам, выданным с помощью биометрии, пишут "Известия".
Выяснилось, что это стало возможным после того, как Центробанк снизил требования к обязательным резервам по ссудам клиентам, сдавшим слепки в Единую биометрическую систему (ЕБС).
Среди банков, заявивших о готовности внедрить удаленную идентификацию в программах лояльности, значатся Промсвязьбанк, "Открытие", "Абсолют", "Хоум Кредит" и "Ак Барс".
При этом финансовые организации не стали уточнять, насколько они могут снизить проценты по кредитам.
В Промсвязьбанке отметили, что применение технологии идентификации с помощью ЕБС позволит компании снизить риски при проверке потенциального заемщика. При этом использование биометрии удобно и безопасно для самого клиента, считают в банке.
В ВТБ заявили, что использование биометрии поможет существенно сократить время и затраты на обслуживание клиентов.
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