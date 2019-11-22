Банки назвали условие снижения ставок по кредитам

Среди банков, заявивших о готовности внедрить удаленную идентификацию в программах лояльности, значатся Промсвязьбанк, "Открытие", "Абсолют", "Хоум Кредит" и "Ак Барс".

При этом финансовые организации не стали уточнять, насколько они могут снизить проценты по кредитам.