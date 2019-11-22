Минск продолжит обсуждать с Западом права человека, заявил замглавы МИД

ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Белоруссия продолжит диалог с Западом о состоянии прав человека в республике, несмотря на негативные оценки, данные прошедшим в ноябре парламентским выборам, заявил в пятницу журналистам замглавы МИД республики Олег Кравченко.

"Это не значит, что наш диалог по этим вопросам прекращен. Мы будем говорить, будем пытаться сблизить позиции… Мы не согласны с такой оценкой", - сказал он в кулуарах одной из дискуссионных площадок в Вашингтоне

По словам Кравченко, Минск, как и западные страны, стремится к полному соблюдению прав человека и демократических принципов.

"Не соглашаемся по скорости проведения необходимых реформ. Мы считаем, что все это должно происходить эволюционным, а не революционным путем, изменения должны иметь устойчивый характер", - отметил дипломат.

"Конечно, мы ведем диалог по этим вопросам. Права человека - это не только гражданские и политические права, это также социально-экономические, культурные права человека. Они равноправны. Мы исходим из школы мысли, которая считает превалирующими социально-культурные права человека", - добавил он.

Замглавы МИД отметил, что в этой части прав достижения Белоруссии "достаточно впечатляющи". По его словам, к признанию прав равнозначными должна прийти и западная сторона.

Ранее замгоссекретаря США Дэвид Хейл заявил, что Вашингтон готов обсуждать дальнейшие шаги по ослаблению санкций против Минска и углублению отношений, но ждет прогресса от Белоруссии в сфере прав человека и демократии. По словам Хейла, США рассчитывают, что предстоящие парламентские и президентские выборы в 2019 и 2020 годах в Белоруссии дадут возможность устранить сохраняющуюся обеспокоенность по вопросам, касающимся прав человека и демократии.