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РИА Новости

Минск продолжит обсуждать с Западом права человека, заявил замглавы МИД

02:53 22.11.2019
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© Фото : Официальный сайт Республики БеларусьЗдание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
© Фото : Официальный сайт Республики Беларусь
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Белоруссия продолжит диалог с Западом о состоянии прав человека в республике, несмотря на негативные оценки, данные прошедшим в ноябре парламентским выборам, заявил в пятницу журналистам замглавы МИД республики Олег Кравченко.
"Это не значит, что наш диалог по этим вопросам прекращен. Мы будем говорить, будем пытаться сблизить позиции… Мы не согласны с такой оценкой", - сказал он в кулуарах одной из дискуссионных площадок в Вашингтоне.
По словам Кравченко, Минск, как и западные страны, стремится к полному соблюдению прав человека и демократических принципов.
"Не соглашаемся по скорости проведения необходимых реформ. Мы считаем, что все это должно происходить эволюционным, а не революционным путем, изменения должны иметь устойчивый характер", - отметил дипломат.
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
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"Конечно, мы ведем диалог по этим вопросам. Права человека - это не только гражданские и политические права, это также социально-экономические, культурные права человека. Они равноправны. Мы исходим из школы мысли, которая считает превалирующими социально-культурные права человека", - добавил он.
Замглавы МИД отметил, что в этой части прав достижения Белоруссии "достаточно впечатляющи". По его словам, к признанию прав равнозначными должна прийти и западная сторона.
Ранее замгоссекретаря США Дэвид Хейл заявил, что Вашингтон готов обсуждать дальнейшие шаги по ослаблению санкций против Минска и углублению отношений, но ждет прогресса от Белоруссии в сфере прав человека и демократии. По словам Хейла, США рассчитывают, что предстоящие парламентские и президентские выборы в 2019 и 2020 годах в Белоруссии дадут возможность устранить сохраняющуюся обеспокоенность по вопросам, касающимся прав человека и демократии.
Выборы в парламент Белоруссии прошли 17 ноября. Наблюдатели миссии ОБСЕ заявили, что выборы не соответствовали демократическим стандартам, отметили нарушение основополагающих свобод, гарантированных конституцией страны. В заявлении европейской дипслужбы сообщалось, что ЕС считает, что Белоруссия упустила возможность провести парламентские выборы в полном соответствии с международными стандартами. США согласились с такой оценкой.
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