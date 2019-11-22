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РИА Новости

Ждать прорывов в отношениях Белоруссии и США не стоит, заявил замглавы МИД

02:17 22.11.2019
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© Фото : Официальный сайт Республики БеларусьЗдание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
© Фото : Официальный сайт Республики Беларусь
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Политическая воля в США и Белоруссии для улучшения отношений есть, но прорывов пока ждать не стоит, заявил в пятницу журналистам замглавы МИД республики Олег Кравченко.
"Политическая воля с обеих сторон сейчас, как мне кажется, есть. Я не думаю, что это приведет к каким-то уж слишком быстрым и слишком масштабным прорывам. Пока на повестке дня у нас возвращение послов, возвращение к нормальному состоянию дел, к нормальной инфраструктуре в наших отношениях", - сказал он в кулуарах одной из дискуссионных площадок в Вашингтоне.
Кроме того, две страны должны развивать сотрудничество в новых областях, отметил Кравченко. По словам дипломата, такими областями могут быть взаимодействие правоохранительных органов, экономический диалог, сотрудничество по линии министерств обороны. Последнее он уточнил как обучение белорусских солдат английскому языку и работа с миротворческой ротой республики под эгидой ООН.
"Дорожной карты" как таковой нет. Есть нормальный диалог. Не без проблем, не без разногласий. Но я считаю важным достижением в наших отношениях то, что сохраняющиеся разногласия больше не блокируют развитие взаимодействия, сотрудничества по другим направлениям", - сказал дипломат.
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
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В МИД Белоруссии рассказали про характер взаимоотношений с США и Европой
В 2006 году США ввели санкции против ряда лиц и организаций Белоруссии по обвинению в "нарушении прав человека" и "подрыве демократических институтов". Позднее стороны взаимно сократили штаты посольств, миссии в обеих странах возглавляют временные поверенные в делах. Однако с 2015 года Вашингтон частично приостановил санкции в отношении ряда компаний из Белоруссии, впоследствии продлевая это решение. В 2019 году в МИД Белоруссии сообщали, что Минск снял ограничения на число американских дипломатов, присутствующих в стране. Ограничения действовали с 2008 года.
В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшались на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. Евросоюз снял с Белоруссии, до этого находившейся под политическим и экономическим давлением со стороны Запада около 20 лет, практически все санкции, за исключением нескольких ограничительных мер. Кроме того, Минск и Вашингтон договорились о возвращении послов, которое может состояться в 2020 году.
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