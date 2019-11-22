Ждать прорывов в отношениях Белоруссии и США не стоит, заявил замглавы МИД

ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Политическая воля в Политическая воля в США Белоруссии для улучшения отношений есть, но прорывов пока ждать не стоит, заявил в пятницу журналистам замглавы МИД республики Олег Кравченко.

"Политическая воля с обеих сторон сейчас, как мне кажется, есть. Я не думаю, что это приведет к каким-то уж слишком быстрым и слишком масштабным прорывам. Пока на повестке дня у нас возвращение послов, возвращение к нормальному состоянию дел, к нормальной инфраструктуре в наших отношениях", - сказал он в кулуарах одной из дискуссионных площадок в Вашингтоне

Кроме того, две страны должны развивать сотрудничество в новых областях, отметил Кравченко. По словам дипломата, такими областями могут быть взаимодействие правоохранительных органов, экономический диалог, сотрудничество по линии министерств обороны. Последнее он уточнил как обучение белорусских солдат английскому языку и работа с миротворческой ротой республики под эгидой ООН.

"Дорожной карты" как таковой нет. Есть нормальный диалог. Не без проблем, не без разногласий. Но я считаю важным достижением в наших отношениях то, что сохраняющиеся разногласия больше не блокируют развитие взаимодействия, сотрудничества по другим направлениям", - сказал дипломат.

В 2006 году США ввели санкции против ряда лиц и организаций Белоруссии по обвинению в "нарушении прав человека" и "подрыве демократических институтов". Позднее стороны взаимно сократили штаты посольств, миссии в обеих странах возглавляют временные поверенные в делах. Однако с 2015 года Вашингтон частично приостановил санкции в отношении ряда компаний из Белоруссии, впоследствии продлевая это решение. В 2019 году в МИД Белоруссии сообщали, что Минск снял ограничения на число американских дипломатов, присутствующих в стране. Ограничения действовали с 2008 года.