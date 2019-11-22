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РИА Новости

Вучич прокомментировал скандал с "российским разведчиком" в Сербии

02:12 22.11.2019 (обновлено: 02:17 22.11.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлександр Вучич
Александр Вучич
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Сербия не изменит политику по отношению к России, заявил президент Александр Вучич после заседания Совета безопасности страны на фоне сообщений о скандале с якобы участием "российского разведчика".
"Считаем Россию братской страной и продолжим самое лучшее сотрудничество во всех областях. В частности, в сфере разведки", — подчеркнул он.
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Президент добавил, что Белград не будет отказываться от военного нейтралитета и не намерен вступать в военные блоки — НАТО, ОДКБ или какой-либо третий.
Перед заседанием Совбеза Вучич встретился с послом России Александром Боцан-Харченко, подтвердив свой визит в Сочи за закрытыми дверями, запланированный на четвертое декабря.

Скандал в Сербии

Сербский таблоид "Блиц" в среду написал, что бывший заместитель военного атташе при российском посольстве в Белграде Георгий Клебан, предположительно, завербовал неназванного высокопоставленного сербского офицера. В статье были опубликованы фотографии, где видно, как мужчины встречались в общественном месте и обменивались пакетами. Сербский гражданин якобы при этом извлек из своего пакета конверт, в котором были деньги. Различные сербские СМИ затем опубликовали сделанное скрытой камерой видео этой встречи.
Министр обороны Александр Вулин пообещал, что власти Сербии изучат и проверят публикации о якобы попытке вербовки российским военным сербского офицера.
Начальник управления аналитики Агентства информации и безопасности (БИА) подтвердил, что спецслужбы считают Клебана, запечатленного на видеозаписи, "российским разведчиком", при этом личность второго человека он не стал раскрывать.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя публикации сербских СМИ, заявил, что отношения между двумя странами носят настолько особенный "партнерский, братский, союзнический" характер, что ничто на это повлиять не сможет.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
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Захарова прокомментировала скандал с "российским шпионом" в Сербии

Мнение МИД России

В МИД заявили, что России требуются доказательства подлинности фигурирующей в скандале видеозаписи.
Официальный представитель ведомства Мария Захаров связала скандал с предстоящими переговорами Владимира Путина и Александра Вучича, назвав это провокацией.
"Мы уже привыкли, что перед контактами на высшем, высоком уровне, где-то за неделю, за несколько дней появляются какие-то "интересные" сюжеты, выдаются за какие-то сенсации", — отметила она.
После этого, по ее словам, все это либо дезавуируется, либо оказывается "наскоро состряпанной провокацией".
"Мне кажется, все вопросы, которые вызывают озабоченности у страны, у государства, они решаются по соответствующим каналам. А вот к этому надо относиться как к какой-то провокационной истории", — заявила Захарова.
По ее словам, перед авторами видеоролика стояла задача настроить людей "соответствующим образом" перед целым рядом переговоров и встреч.

Комментарий эксперта

Юрист-международник, адвокат подсудимых Международного трибунала по бывшей Югославии Горан Петрониевич считает, что видеозапись, о которой идет речь, вызывает множество юридических и технических вопросов.
По его словам, сделанная с нескольких точек запись, на которой, в частности, запечатлен салон автомобиля, вызывает множество вопросов. Он указал на то, что в случае подозрения на шпионаж необходим запрос прокуратуры на меры скрытого наблюдения, одобрение суда и распоряжение БИА с разрешением провести такую съемку.
У прокуратуры в этом случае есть срок в полгода для возбуждения уголовного дела против подозреваемых. Если дела не возбуждают, то такой материал подлежит уничтожению. До момента его представления суду он полностью засекречен и не может стать достоянием общественности и СМИ, поскольку относится к сфере сохранения гостайны.
По словам юриста, если нет нужных разрешений или если речь идет о съемке, которую провело не БИА, тогда некое третье лицо совершило преступление — незаконную съемку. Еще один вопрос, по словам эксперта, — кто и с какой целью скрыл на видеозаписи лицо второго человека.
Министр обороны Сербии Александр Вулин выступает на пленарном заседании на VIII Московской конференции по международной безопасности. 24 апреля 2019
20 ноября, 22:42
В Сербии проверят сообщения о "вербовке" офицера российским военным
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Александр Боцан-ХарченкоАлександр ВулинАлександр ВучичМИД РФМоскваСербияРоссияВ мире
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