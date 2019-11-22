Дочь Моралеса отказалась от убежища в Мексике, заявила глава МИД Боливии

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Дочь экс-президента Дочь экс-президента Боливии Эвалис Моралес Альварадо отказалась уезжать в Мексику, где ей было предоставлено убежище, сообщила Карен Лонгарик, глава МИД во временном правительстве страны.

Ранее МИД Боливии сообщал, что выдал разрешение на безопасный выезд из страны 24-летней дочери Моралеса, которая укрывалась в посольстве Мексики в Ла-Пасе . Ее отец Эво Моралес ранее получил убежище в Мексике и были эвакуирован туда самолетом мексиканских ВВС.

"Она отказалась от убежища (в Мексике). Это ее суверенное решение, в высшей степени ее собственное. Видимо, она имеет свои причины, я не могу его комментировать", - приводит слова министра газета Deber.

Эвалис недавно закончила обучение на адвоката. Во время правления Моралеса она несколько раз исполняла функции первой леди страны.