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РИА Новости

Дочь Моралеса отказалась от убежища в Мексике, заявила глава МИД Боливии

01:51 22.11.2019
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© REUTERS / Luis CortesЭво Моралес в Мехико
Эво Моралес в Мехико
© REUTERS / Luis Cortes
Эво Моралес в Мехико. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Дочь экс-президента Боливии Эвалис Моралес Альварадо отказалась уезжать в Мексику, где ей было предоставлено убежище, сообщила Карен Лонгарик, глава МИД во временном правительстве страны.
Ранее МИД Боливии сообщал, что выдал разрешение на безопасный выезд из страны 24-летней дочери Моралеса, которая укрывалась в посольстве Мексики в Ла-Пасе. Ее отец Эво Моралес ранее получил убежище в Мексике и были эвакуирован туда самолетом мексиканских ВВС.
"Она отказалась от убежища (в Мексике). Это ее суверенное решение, в высшей степени ее собственное. Видимо, она имеет свои причины, я не могу его комментировать", - приводит слова министра газета Deber.
Эвалис недавно закончила обучение на адвоката. Во время правления Моралеса она несколько раз исполняла функции первой леди страны.
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