Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T01:53+0300
https://ria.ru/20191122/1561436689.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155985/11/1559851181_0:0:3172:1785_1036x0_80_0_0_1e7e03cc88fbec87d4c5001a2129d0b8.jpg
РИА Новости

"Победа" заявила о риске катастроф из-за халатности сотрудников аэропортов

01:53 22.11.2019
11268
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПассажир демонстрирует авиабилеты авиакомпании "Победа"
Пассажир демонстрирует авиабилеты авиакомпании Победа
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Гендиректор "Победы" Андрей Калмыков предупредил о риске авиакатастроф по причине халатности сотрудников аэропортов. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо главы авиакомпании министру транспорта Евгению Дитриху.
В документе указано, что во Внуково и Пулково, а также в аэропортах Минеральных Вод, Владикавказа, Краснодара и Перми обнаружена устойчивая динамика "недопустимых повреждений" шасси самолетов при посадке.
Калмыков заявил о неэффективности существующих подходов к осмотру и очистке взлетно-посадочных полос (ВПП) от посторонних предметов. По его словам, за десять месяцев текущего года самолеты "Победы" были повреждены 104 раза.
Он отметил реальную угрозу безопасности полетов, поскольку в ходе внеплановых осмотров ВПП, маршрутов руления и стоянок причин повреждения не выявили.
Стюардесса на борту самолета
27 августа, 10:04
Минтранс внес в правительство предложения по повышению безопасности полетов
Глава "Победы" призвал Дитриха поспособствовать проведению анализа случаев повреждения авиашин, разработке плана по снижению факторов риска на взлетно-посадочных полосах и включению в Федеральные авиационные правила требований по процедуре осмотра ВПП.
6921912615
Обсудить 5
Евгений ДитрихВнуковоПобеда (авиакомпания)Андрей КалмыковМинистерство транспорта РФПулково (аэропорт)Общество
Рекомендуем
Трубы для строительства газопровода Северный поток — 2
В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
Начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен
Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свой поступок
Певица Светлана Лобода
Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
King High School в американском городе Тампа, штат Флорида
В США под зданием школы нашли кладбище с 145 могилами
Больное сердце
Врачи назвали простой способ снизить риск сердечных заболеваний
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей
Банки назвали условие снижения ставок по кредитам
Помощник президента Андрей Белоусов
Помощник Путина назвал три способа ускорения экономического роста в России
Зенитный ракетный комплекс С-400
Госдеп предложил Турции избавиться от российских С-400
Полицейский автомобиль
В Ленинградской области мужчина устроил стрельбу из автомата
Автозаправочная станция
Бензин, газ, электричество: эксперт посчитала, на чем дешевле ездить
Медосмотр
Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Адвокат Полозов объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Девушка с водителем такси
Эксперты ИРИ перечислили наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Эво Моралес в Мехико
Моралес заявил о покушении со стороны командующего ВВС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:14Ученые обнаружили в метеорите частицы протопланетного льда
18:13Медведев отметил разницу в зарплатах руководства и рядовых бюджетников
18:07Медведев призвал создать условия для обновления детских учреждений
18:05Суд продлил срок задержания замглавы Росалкогольрегулирования
18:05Собянин в преддверии Дня матери вручил награды многодетным семьям
18:04МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну
18:00Медведев в субботу встретится Кадыровым
17:58Медведев предложил, как можно трансформировать четырехдневку
17:57Адвокат рассказал о самочувствии экстрадированного в США Буркова
17:55Пираты похитили семь моряков в Экваториальной Гвинее
17:54Итальянка 50 лет водила машину без прав, сообщили СМИ
17:53Суд по делу обвиняемого в США Буркова пройдет 21 апреля 2021 года
17:50Водителей в Москве предупредили о пробках
17:50Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране
17:47Россияне рассказали о своих самых нелепых покупках в "Черную пятницу"
17:46Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
17:43Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
Лента новостейМолния