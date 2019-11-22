"Победа" заявила о риске катастроф из-за халатности сотрудников аэропортов

Калмыков заявил о неэффективности существующих подходов к осмотру и очистке взлетно-посадочных полос (ВПП) от посторонних предметов. По его словам, за десять месяцев текущего года самолеты "Победы" были повреждены 104 раза.
Он отметил реальную угрозу безопасности полетов, поскольку в ходе внеплановых осмотров ВПП, маршрутов руления и стоянок причин повреждения не выявили.
Глава "Победы" призвал Дитриха поспособствовать проведению анализа случаев повреждения авиашин, разработке плана по снижению факторов риска на взлетно-посадочных полосах и включению в Федеральные авиационные правила требований по процедуре осмотра ВПП.