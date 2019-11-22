РФ, Франция и ФРГ готовы помочь Киеву в выстраивании диалога с ЛНР и ДНР

ВЕНА, 22 ноя - РИА Новости. Россия вместе с Россия вместе с Францией Германией готовы оказать Киеву консультативное содействие в выстраивании диалога с самопровозглашенными ДНР ЛНР , заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич

Ранее Елисейский дворец сообщил, что встреча глав государств "нормандского формата" пройдет 9 декабря в Париже. Кабмин ФРГ подтвердил, что канцлер Ангела Меркель примет в ней участие. Проведение саммита 9 декабря подтвердил также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"К запланированной встрече лидеров "нормандской четверки" руководство Украины подходит в условиях значительных пробуксовок в выполнении Минских соглашений. Мы готовы в совместном с Францией и ФРГ посредничестве оказать Киеву необходимое консультативное содействие в выстраивании работы с Донецком и Луганском. В нынешних условиях от команды Владимира Зеленского требуются не просто заявления о приверженности политико-дипломатическому разрешению кризиса на востоке страны, а конкретные практические шаги", - сказал Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

Он также отметил, что перед встречей в Париже из Киева раздаются весьма противоречивые заявления - о категорическом неприятии не только прямого диалога с Донбассом, но и вообще предоставления региону особого статуса, а его жителям - амнистии.

"Такой, мягко говоря, неконструктивный подход к подготовке "нормандской" встречи вызывает обоснованную тревогу. Призываем кураторов Киева употребить все свое влияние, чтобы побудить украинские власти прекратить нагнетать безответственную риторику и приступить к полноценной реализации минского "Комплекса мер" для достижения прочного мира в Донбассе", - подчеркнул постпред.