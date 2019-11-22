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РИА Новости

РФ, Франция и ФРГ готовы помочь Киеву в выстраивании диалога с ЛНР и ДНР

01:29 22.11.2019
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© РИА Новости / Маргарита КостивПостоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© РИА Новости / Маргарита Костив
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Архивное фото
ВЕНА, 22 ноя - РИА Новости. Россия вместе с Францией и Германией готовы оказать Киеву консультативное содействие в выстраивании диалога с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Ранее Елисейский дворец сообщил, что встреча глав государств "нормандского формата" пройдет 9 декабря в Париже. Кабмин ФРГ подтвердил, что канцлер Ангела Меркель примет в ней участие. Проведение саммита 9 декабря подтвердил также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"К запланированной встрече лидеров "нормандской четверки" руководство Украины подходит в условиях значительных пробуксовок в выполнении Минских соглашений. Мы готовы в совместном с Францией и ФРГ посредничестве оказать Киеву необходимое консультативное содействие в выстраивании работы с Донецком и Луганском. В нынешних условиях от команды Владимира Зеленского требуются не просто заявления о приверженности политико-дипломатическому разрешению кризиса на востоке страны, а конкретные практические шаги", - сказал Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.
Он также отметил, что перед встречей в Париже из Киева раздаются весьма противоречивые заявления - о категорическом неприятии не только прямого диалога с Донбассом, но и вообще предоставления региону особого статуса, а его жителям - амнистии.
Петровское, Донбасс
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"Такой, мягко говоря, неконструктивный подход к подготовке "нормандской" встречи вызывает обоснованную тревогу. Призываем кураторов Киева употребить все свое влияние, чтобы побудить украинские власти прекратить нагнетать безответственную риторику и приступить к полноценной реализации минского "Комплекса мер" для достижения прочного мира в Донбассе", - подчеркнул постпред.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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ОБСЕДонецкая Народная РеспубликаАлександр ЛукашевичВладимир ЗеленскийАнгела МеркельООНУкраинаВ мире
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