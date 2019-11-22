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РИА Новости

Трамп и Гани обсудили условия для продвижения межафганских переговоров

01:26 22.11.2019
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Президент США и Афганистана Дональд Трамп и Ашраф Гани обсудили по телефону условия для продвижения межафганских переговоров, сообщили в Белом доме по итогам разговора лидеров двух стран.
"Президент Трамп подтвердил ту важную роль, которую играют власти Афганистана в мирном процессе в стране. Обе стороны согласились, что сокращение насилия необходимо для продвижения мирного процесса вперед и для того, чтобы межафганские переговоры по политическому урегулированию были успешными", - следует из распространенного заявления.
Президенты также подтвердили общую цель в борьбе с террористической угрозой.
Ранее спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Как ожидалось, переговоры между правительством и талибами будут проходить в Осло. Однако после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.
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Залмай ХалилзадДональд ТрампАфганистанТалибанВашингтон (штат)СШАВ мире
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