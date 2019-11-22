Трамп и Гани обсудили условия для продвижения межафганских переговоров

"Президент Трамп подтвердил ту важную роль, которую играют власти Афганистана в мирном процессе в стране. Обе стороны согласились, что сокращение насилия необходимо для продвижения мирного процесса вперед и для того, чтобы межафганские переговоры по политическому урегулированию были успешными", - следует из распространенного заявления.