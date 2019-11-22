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РИА Новости

Самолет Turkish Airlines повредил шасси при посадке в аэропорту Одессы

01:24 22.11.2019 (обновлено: 07:02 22.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A321-200 турецкой авиакомпании Turkish Airlines
Самолет Airbus A321-200 турецкой авиакомпании Turkish Airlines
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Самолет Airbus A321-200 турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Архивное фото
КИЕВ, 22 ноя — РИА Новости. Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines повредил переднюю стойку шасси при посадке в международном аэропорту Одессы, передает местное издание "Думская".
В четверг аэропорт на полтора часа приостанавливал полеты из-за неисправности одного из самолетов.
"Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший по маршруту Стамбул - Одесса, после касания подломил переднюю стойку шасси. Потерявший колесо борт TC-JGZ остановился на взлетно-посадочной полосе между третьей и четвертой рулежными дорожками. Пилоты экстренно высадили пассажиров при помощи надувных трапов", — говорится в сообщении.
Издание сообщает, что летчики из-за сильного ветра не смогли посадить самолет с первой попытки и ушли на второй круг. "Аварийные службы аэропорта были подняты по тревоге и сработали как надо. Пострадавших нет. Самолет находится на взлетно-посадочной полосе, которая заблокирована", — говорится в сообщении.
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Boeing 737ОдессаУкраинаПроисшествияВ мире
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