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РИА Новости

Путин проведет встречу с первым вице-президентом Азербайджана Алиевой

01:20 22.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет встречу с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, супругой президента Ильхама Алиева, которая прибыла с визитом в РФ.
Накануне Алиева уже успела встретиться с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, обсудив с ним взаимодействие двух стран в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. В ходе беседы она подчеркнула, что экономическое сотрудничество остается одним из важнейших компонентов двухсторонней повестки и заявила о возможностях роста взаимных инвестиций с РФ. Политик также отметила и хорошие показатели сотрудничества двух стран в сфере туризма.
Азербайджан является важным стратегическим партнером России. Между странами поддерживаются многочисленные контакты по парламентской линии, на уровне руководителей ключевых ведомств.
Активно развивается сотрудничество на высшем уровне: главы государств - Владимир Путин и Ильхам Алиев - регулярно обмениваются визитами и проводят переговоры на полях международных саммитов и форумов, обсуждают как перспективы развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, так и вопросы международной и региональной повестки.
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Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева была назначена первым вице-президентом 21 февраля 2017 года. В 2004 году она была удостоена почетного звания посла доброй воли ЮНЕСКО. В 2005 году по результатам социологического опроса, проведенного в Азербайджане, она получила звание "Женщина года". Среди ее наград – орден "Гейдар Алиев", Премия Гейдара Алиева, а также Большой Командорский Крест ордена Заслуги Польши, офицерская степень ордена Почетного легиона Франции и международная премия "Золотое сердце".
В августе этого года Путин подписал указ о награждении Алиевой орденом Дружбы за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений.
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