Министр обороны Грузии обсудил в Пентагоне сотрудничество страны с США

По сообщению пресс-службы Пентагона, стороны обсудили двусторонние программы сотрудничества в области безопасности и необходимость совместной работы для решения общих проблем в этой области.

"Они также обсудили вклад Грузии в миссию "Решительная поддержка" в Афганистане, ее партнерство с НАТО и ее текущие усилия по реформам в сфере обороны. Заместитель министра Норквист и министр Гарибашвили договорились использовать возможности для дальнейшего укрепления тесных оборонных отношений между США и Грузией.