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РИА Новости

Министр обороны Грузии обсудил в Пентагоне сотрудничество страны с США

01:09 22.11.2019
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© РИА Новости / фонд РИА Новости / Перейти в фотобанкПентагон
Пентагон
© РИА Новости / фонд РИА Новости
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Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Заместитель министра обороны США Дэвид Норквист провел в Пентагоне встречу с министром обороны Грузии Ираклием Гарибашвили и обсудил вопросы стратегического партнерства между странами.
По сообщению пресс-службы Пентагона, стороны обсудили двусторонние программы сотрудничества в области безопасности и необходимость совместной работы для решения общих проблем в этой области.
"Они также обсудили вклад Грузии в миссию "Решительная поддержка" в Афганистане, ее партнерство с НАТО и ее текущие усилия по реформам в сфере обороны. Заместитель министра Норквист и министр Гарибашвили договорились использовать возможности для дальнейшего укрепления тесных оборонных отношений между США и Грузией.
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Ираклий ГарибашвилиМинистерство обороны СШАНАТОСШАГрузияВ мире
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