В Сочи пройдет зимний фестиваль искусств Юрия Башмета

СОЧИ, 22 ноя - РИА Новости. Зимний международный фестиваль искусств Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета пройдет в 13-й раз в Сочи в 2020 году с 12 по 23 февраля и обещает представить мировые премьеры, сообщил журналистам исполнительный директор фестиваля, директор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко.

Он рассказал, что программа фестиваля уже начала формироваться и представлена на сайте. При этом она включает больше концертов и мероприятий, чем обычно.

"Сам фестиваль пройдет с 12 по 23 (февраля). Мы еще на один день его нарастили. Он будет идти теперь 12 дней. Подробности рассказывать бессмысленно. У нас проблема, как бы придумать что-то, что мы в Сочи еще не делали, как сделать лучше то, что мы уже в Сочи пробовали, и как сделать этот фестиваль очень насыщенным. На 13-й год это все еще получается", - пояснил Гринченко.

По его словам, фестиваль - проект очень амбициозный и абсолютно конкурентноспособный в мире, что доказывает много объективных факторов. В том числе и то, что Сочи в дни фестиваля становится культурной столицей Европы.

"Очень много интересного ждет Сочи даже в тех форматах, которые на фестивале существуют. И балетный вечер будет очень необычный, и джазовый концерт - просто выдающееся американское трио приезжает, и мы привозим феноменальную певицу и мультиисполнителя из Гамбии. Помимо того, что будет огромное количество мировых премьер. Будет премьера хоровой оперы", - уточнил Гринченко.

По словам народного артиста России Юрия Башмета, многие проекты и премьеры фестиваля продолжают "жить" в других театрах и регионах.