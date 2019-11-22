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РИА Новости

В Сочи пройдет зимний фестиваль искусств Юрия Башмета

01:05 22.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкНародный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет
Народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Новая Россия Юрий Башмет
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет. Архивное фото
СОЧИ, 22 ноя - РИА Новости. Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета пройдет в 13-й раз в Сочи в 2020 году с 12 по 23 февраля и обещает представить мировые премьеры, сообщил журналистам исполнительный директор фестиваля, директор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко.
Он рассказал, что программа фестиваля уже начала формироваться и представлена на сайте. При этом она включает больше концертов и мероприятий, чем обычно.
"Сам фестиваль пройдет с 12 по 23 (февраля). Мы еще на один день его нарастили. Он будет идти теперь 12 дней. Подробности рассказывать бессмысленно. У нас проблема, как бы придумать что-то, что мы в Сочи еще не делали, как сделать лучше то, что мы уже в Сочи пробовали, и как сделать этот фестиваль очень насыщенным. На 13-й год это все еще получается", - пояснил Гринченко.
По его словам, фестиваль - проект очень амбициозный и абсолютно конкурентноспособный в мире, что доказывает много объективных факторов. В том числе и то, что Сочи в дни фестиваля становится культурной столицей Европы.
Музыкант Юрий Башмет выступает на гала-концерте закрытия VII Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
15 ноября, 13:48Сказано в эфире
Юрий Башмет: есть города, где не хватает музыкантовНародный артист СССР Юрий Башмет рассказал в интервью радио Sputnik о развитии детского профессионального музыкального образования в России. Беседа состоялась в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.
"Очень много интересного ждет Сочи даже в тех форматах, которые на фестивале существуют. И балетный вечер будет очень необычный, и джазовый концерт - просто выдающееся американское трио приезжает, и мы привозим феноменальную певицу и мультиисполнителя из Гамбии. Помимо того, что будет огромное количество мировых премьер. Будет премьера хоровой оперы", - уточнил Гринченко.
По словам народного артиста России Юрия Башмета, многие проекты и премьеры фестиваля продолжают "жить" в других театрах и регионах.
"Это очень важное достижение фестиваля за эти годы, они (произведения) живут дальше… Произведения, впервые представленные в Сочи, постановки. И мы будем опять пробовать. Это главная часть. Мастер-классы обязательно будут и опять будут премьеры", - подчеркнул маэстро.
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КультураСочиРоссия
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