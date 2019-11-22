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РИА Новости

Российский участник "Детского Евровидения-2019" выписался из больницы

01:02 22.11.2019
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© Фото : PR НТВРоссийский участник конкурса "Детское Евровидение-2019" Денберел Ооржак
Российский участник конкурса Детское Евровидение-2019 Денберел Ооржак
© Фото : PR НТВ
Российский участник конкурса "Детское Евровидение-2019" Денберел Ооржак. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российский участник конкурса "Детское Евровидение-2019" 13-летний Денберел Ооржак выписан из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Академии Игоря Крутого".
"Дербенела выписали, он в гостинице", - сообщили в пресс-службе.
Ранее в пресс-службе РИА Новости сообщили, что во время первой репетиции номера на сцене Arena Gliwice Ооржак упал в обморок и был госпитализирован, врачи провели обследование и рекомендовали мальчику покой.
Финал международного конкурса "Детское Евровидение-2019" состоится 24 ноября в Польше, в городе Гливицы. Представлять Россию в этом году будет дуэт Татьяны Меженцевой и Денберела Ооржака с песней A Time for Us. Ребята учатся в "Академии Игоря Крутого".
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