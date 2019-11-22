Российский участник "Детского Евровидения-2019" выписался из больницы

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российский участник конкурса "Детское Евровидение-2019" 13-летний Денберел Ооржак выписан из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Академии Игоря Крутого".
"Дербенела выписали, он в гостинице", - сообщили в пресс-службе.
Ранее в пресс-службе РИА Новости сообщили, что во время первой репетиции номера на сцене Arena Gliwice Ооржак упал в обморок и был госпитализирован, врачи провели обследование и рекомендовали мальчику покой.
Финал международного конкурса "Детское Евровидение-2019" состоится 24 ноября в Польше, в городе Гливицы. Представлять Россию в этом году будет дуэт Татьяны Меженцевой и Денберела Ооржака с песней A Time for Us. Ребята учатся в "Академии Игоря Крутого".