Российский участник "Детского Евровидения-2019" выписался из больницы

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российский участник конкурса " Российский участник конкурса " Детское Евровидение-2019 " 13-летний Денберел Ооржак выписан из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Академии Игоря Крутого ".

"Дербенела выписали, он в гостинице", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе РИА Новости сообщили, что во время первой репетиции номера на сцене Arena Gliwice Ооржак упал в обморок и был госпитализирован, врачи провели обследование и рекомендовали мальчику покой.