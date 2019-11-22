Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения

"С 1 января людям будет предложена определенная цена, то есть это страховая цена на газ, которую они смогут выбрать до конца отопительного сезона. Она будет даже меньше, чем цена на первый квартал 2019 года. Более того, она будет зафиксирована до конца отопительного сезона", - заявил Оржель в интервью "24 канал". По словам министра, сейчас страховочная цена - около 7 тысяч гривен за тысячу кубометров с ПДВ (289 долларов).