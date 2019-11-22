Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения

КИЕВ, 22 ноя - РИА Новости. Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
"С 1 января людям будет предложена определенная цена, то есть это страховая цена на газ, которую они смогут выбрать до конца отопительного сезона. Она будет даже меньше, чем цена на первый квартал 2019 года. Более того, она будет зафиксирована до конца отопительного сезона", - заявил Оржель в интервью "24 канал". По словам министра, сейчас страховочная цена - около 7 тысяч гривен за тысячу кубометров с ПДВ (289 долларов).
Кроме того, глава министерства добавил, что ели будет остановка транзита российского газа через Украину, то газ на рынке подорожает, соответственно, "застрахованные" потребители выиграют. Если же транзит продолжится, то газ подешевеет, и те, кто заключит "страховые" договоры, будут платить больше.
"Нафтогаз" 23 августа предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной летней цене для экономии зимой. Такое предложение действовало до 25 сентября, на одну семью можно было купить до 25 тысяч кубометров газа по фиксированной летней цене. По данным компании, более 55 тысяч украинских семей воспользовались услугой "Газовый запас".
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