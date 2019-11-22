Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T01:00+0300
https://ria.ru/20191122/1561436258.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155300/21/1553002124_0:0:2320:1306_1036x0_80_0_0_b5a36f4e9f8132bcf08780eed5bac04a.jpg
РИА Новости

Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения

01:00 22.11.2019
1167
© РИА Новости / СтрингерЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Здание Кабинета министров Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 22 ноя - РИА Новости. Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
"С 1 января людям будет предложена определенная цена, то есть это страховая цена на газ, которую они смогут выбрать до конца отопительного сезона. Она будет даже меньше, чем цена на первый квартал 2019 года. Более того, она будет зафиксирована до конца отопительного сезона", - заявил Оржель в интервью "24 канал". По словам министра, сейчас страховочная цена - около 7 тысяч гривен за тысячу кубометров с ПДВ (289 долларов).
Кроме того, глава министерства добавил, что ели будет остановка транзита российского газа через Украину, то газ на рынке подорожает, соответственно, "застрахованные" потребители выиграют. Если же транзит продолжится, то газ подешевеет, и те, кто заключит "страховые" договоры, будут платить больше.
"Нафтогаз" 23 августа предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной летней цене для экономии зимой. Такое предложение действовало до 25 сентября, на одну семью можно было купить до 25 тысяч кубометров газа по фиксированной летней цене. По данным компании, более 55 тысяч украинских семей воспользовались услугой "Газовый запас".
Офис компании Нафтогаз в Киеве
19 ноября, 20:06
"Нафтогаз" объяснил отказ от российской скидки на газ
1250024
Обсудить 0
Алексей ОржельНафтогаз УкраиныКиевУкраинаВ миреЭкономика
Рекомендуем
Работа на газопроводе Ямал-Европа
Украина и Польша будут бороться за российский газ друг с другом
Флаг Российской Федерации на площадке перед памятником Солдат и Матрос в Севастополе. 12 июня 2019
В команде Зеленского раскрыли детали "стратегии возвращения Крыма"
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил апелляцию Киева на решение Дании по "Северному потоку-2"
Рабочий на газовой станции рядом с городом Боярка на Украине
Выяснилось, кто проиграл в украинско-российском газовом споре
Американский танкер с сжиженным природным газом Patris в СПГ-терминале Свиноуйсьце в Польше. 20 ноября 2019
США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
РФ, Франция и ФРГ готовы помочь Киеву в выстраивании диалога с ЛНР и ДНР
Строительство газопровода Северный поток-2
Киев пригрозил подать апелляцию на решение Дании по "Северному потоку – 2"
Трубы для строительства газопровода Северный поток — 2
В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Адвокат Полозов объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп: США "работают" с Египтом, чтобы не допустить закупок С-35
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Гончарук обсудил с еврокомиссаром Ханом транзит газа и "Северный поток — 2"
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2
В американском сенате надеются санкциями задержать "Северный поток — 2"
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постпред России при ОБСЕ: у линии разведения в Золотом фиксируются обстрелы
Строительство газопровода Северный поток-2
Дания оценила влияние на экологию при решении по "Северному потоку — 2"
Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов
Правительство Йемена хочет вернуть власть через диалог с хуситами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:14Ученые обнаружили в метеорите частицы протопланетного льда
18:13Медведев отметил разницу в зарплатах руководства и рядовых бюджетников
18:07Медведев призвал создать условия для обновления детских учреждений
18:05Суд продлил срок задержания замглавы Росалкогольрегулирования
18:05Собянин в преддверии Дня матери вручил награды многодетным семьям
18:04МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну
18:00Медведев в субботу встретится Кадыровым
17:58Медведев предложил, как можно трансформировать четырехдневку
17:57Адвокат рассказал о самочувствии экстрадированного в США Буркова
17:55Пираты похитили семь моряков в Экваториальной Гвинее
17:54Итальянка 50 лет водила машину без прав, сообщили СМИ
17:53Суд по делу обвиняемого в США Буркова пройдет 21 апреля 2021 года
17:50Водителей в Москве предупредили о пробках
17:50Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране
17:47Россияне рассказали о своих самых нелепых покупках в "Черную пятницу"
17:46Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
17:43Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
Лента новостейМолния