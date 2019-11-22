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РИА Новости

Командующий Военно-транспортной авиации рассказал про задачи летчиков

00:43 22.11.2019
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© Пресс-служба холдинга "Вертолеты России" / Перейти в фотобанкТяжелый военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В
Тяжелый военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В
© Пресс-служба холдинга "Вертолеты России"
Перейти в фотобанк
Тяжелый военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Летчики Военно-транспортной авиации (ВТА) России должны быть готовы в любой момент сбросить бомбы в любой точке Земли, сообщил журналистам командующий ВТА России Владимир Бенедиктов.
"Летный состав должен постоянно быть в готовности выполнить задачи … и даже по выполнению задач бомбометания, в любой точке земного шара", - сказал Бенедиктов.
Кроме этого, пилоты ВТА должны быть готовы к перевозке пассажиров и грузов, десантированию войск, вооружения, военной, спецтехники, сливу огнегасящей жидкости для тушения пожаров, выполнению воздушной разведки, поиску и спасанию экипажей, терпящих бедствие, подчеркнул командующий.
Он напомнил, что в 2019 году ВТА активно привлекалась к учениям Воздушно-десантных войск. С её помощью было десантировано более 350 единиц техники, 900 тонн грузов, 112 тысяч человек личного состава. В среднем каждый экипаж ВТА налетал в 2019 году по 140 часов. Бенедиктов отметил, что в ходе учения в Крыму 40 самолетов Ил-76 построились в один боевой порядок.
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Владимир БенедиктовИл-76РоссияБезопасностьВ мире
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