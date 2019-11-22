Помощник Путина назвал три способа ускорения экономического роста в России

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Помощник . Помощник президента России Андрей Белоусов в интервью газете "Известия" назвал три рецепта для ускорения экономического роста страны.

По его словам, для разогрева отечественной экономики необходимо удешевить заимствования, улучшить инвестклимат, повысить доступность технологий для бизнеса и обеспечить предприятия кадрами.

Для первой составляющей, отметил Белоусов, требуется снижение ставки Банка России примерно до пяти процентов.

"У нас инфляция в начале следующего года выйдет на три процента, так что это вполне достижимый показатель", — пояснил помощник президента.

Белоусов добавил, что для улучшения инвестиционного климата нужно снизить давление на бизнес со стороны силовых органов, а также запустить "регуляторную гильотину".