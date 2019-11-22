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РИА Новости

Помощник Путина назвал три способа ускорения экономического роста в России

00:43 22.11.2019 (обновлено: 11:21 22.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПомощник президента Андрей Белоусов
Помощник президента Андрей Белоусов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Помощник президента Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Помощник президента России Андрей Белоусов в интервью газете "Известия" назвал три рецепта для ускорения экономического роста страны.
По его словам, для разогрева отечественной экономики необходимо удешевить заимствования, улучшить инвестклимат, повысить доступность технологий для бизнеса и обеспечить предприятия кадрами.
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Для первой составляющей, отметил Белоусов, требуется снижение ставки Банка России примерно до пяти процентов.
"У нас инфляция в начале следующего года выйдет на три процента, так что это вполне достижимый показатель", — пояснил помощник президента.
Белоусов добавил, что для улучшения инвестиционного климата нужно снизить давление на бизнес со стороны силовых органов, а также запустить "регуляторную гильотину".
Третий "рецепт", по его мнению, заключается в модернизации всей сферы профобразования, причем в правительстве для этого создадут специальные центры, заключил помощник президента.
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Андрей БелоусовВладимир ПутинРоссияЭкономика
Популярные комментарии
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22 ноября, 01:57
Сельский реднек
2131300020
Вот и выдал себя с головой. Для нынешнего строя в России человек не имеет никакого значения. Первое и самое главное- увеличение доходов людей. В результате чего увеличится внутреннее потребление. Которое потянет за собой все остальное. Будет высокое внутреннее потребление, будет и все остальное, что он перечислили. Судя по политике правительства,этого ожидать не приходится. А увеличение инвестиций без роста благосостояния людей приведет лишь к тому, что мы будем поставщиками ресурсов и товаров для других более богатых стран.
22 ноября, 04:09
InGood FitRu
212101026
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