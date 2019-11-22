Помощник Путина назвал три способа ускорения экономического роста в России

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Помощник президента России Андрей Белоусов в интервью газете "Известия" назвал три рецепта для ускорения экономического роста страны.
По его словам, для разогрева отечественной экономики необходимо удешевить заимствования, улучшить инвестклимат, повысить доступность технологий для бизнеса и обеспечить предприятия кадрами.
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Для первой составляющей, отметил Белоусов, требуется снижение ставки Банка России примерно до пяти процентов.
"У нас инфляция в начале следующего года выйдет на три процента, так что это вполне достижимый показатель", — пояснил помощник президента.
Белоусов добавил, что для улучшения инвестиционного климата нужно снизить давление на бизнес со стороны силовых органов, а также запустить "регуляторную гильотину".
Третий "рецепт", по его мнению, заключается в модернизации всей сферы профобразования, причем в правительстве для этого создадут специальные центры, заключил помощник президента.
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