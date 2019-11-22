В Москве каток в Парке Горького откроется музыкальными концертами и салютом

Отдыхающие на открытии катка в Парке Горького в Москве. Архивное фото

Отдыхающие на открытии катка в Парке Горького в Москве

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Каток "Восход" в Каток "Восход" в Парке Горького Москве откроется вечером в пятницу музыкальными концертами и праздничным салютом, сообщает пресс-служба парка.

Как отметили в пресс-службе, девятый зимний сезон стартует в парке в пятницу, по традиции его центральным событием станет открытие катка. В этом году - это каток "Восход".

Церемония открытия катка начнется в 19.00 и продлится до 23.00. На катке под музыку DJ Miller будут работать аниматоры, на сцене выступят группы "Давинчи" и "Градусы", а в 22.00 посетителей ждет праздничный салют.

Отмечается, что в этом году каток стал еще больше, его площадь составит почти 20 тысяч квадратных метров, что на 2 тысячи больше, чем в прошлом году. Одновременно на нем смогут находиться порядка шести тысяч человек.

Главной темой в оформлении катка в этом году станет космос. Главные элементы фирменного стиля в оформлении катка и павильонов - звезда, планета и спутник. Шесть павильонов катка будут оформлены в красном, синем, розовом и бирюзовом цветах.

У главного входа на каток будет расположен центральный двухэтажный павильон общей площадью 2 тысячи квадратных метров с зоной проката и теплыми фудкортами. Со второго этажа павильона откроется удивительный вид на весь каток. На фасаде павильона будут размещены три больших светодиодных медиаэкрана для трансляции видеороликов и анонсов парка.