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РИА Новости

В Москве каток в Парке Горького откроется музыкальными концертами и салютом

00:36 22.11.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкОтдыхающие на открытии катка в Парке Горького в Москве
Отдыхающие на открытии катка в Парке Горького в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Отдыхающие на открытии катка в Парке Горького в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Каток "Восход" в Парке Горького в Москве откроется вечером в пятницу музыкальными концертами и праздничным салютом, сообщает пресс-служба парка.
Как отметили в пресс-службе, девятый зимний сезон стартует в парке в пятницу, по традиции его центральным событием станет открытие катка. В этом году - это каток "Восход".
Церемония открытия катка начнется в 19.00 и продлится до 23.00. На катке под музыку DJ Miller будут работать аниматоры, на сцене выступят группы "Давинчи" и "Градусы", а в 22.00 посетителей ждет праздничный салют.
Отмечается, что в этом году каток стал еще больше, его площадь составит почти 20 тысяч квадратных метров, что на 2 тысячи больше, чем в прошлом году. Одновременно на нем смогут находиться порядка шести тысяч человек.
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Главной темой в оформлении катка в этом году станет космос. Главные элементы фирменного стиля в оформлении катка и павильонов - звезда, планета и спутник. Шесть павильонов катка будут оформлены в красном, синем, розовом и бирюзовом цветах.
У главного входа на каток будет расположен центральный двухэтажный павильон общей площадью 2 тысячи квадратных метров с зоной проката и теплыми фудкортами. Со второго этажа павильона откроется удивительный вид на весь каток. На фасаде павильона будут размещены три больших светодиодных медиаэкрана для трансляции видеороликов и анонсов парка.
На катке будут работать 23 точки общественного питания: 8 теплых фудкортов расположатся на втором этаже Центрального павильона, 9 - на Центральной аллее и 6 - в зоне "Очаг".
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