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РИА Новости

Врачи назвали простой способ снизить риск сердечных заболеваний

00:38 22.11.2019
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© Depositphotos / stevanovicigorБольное сердце
Больное сердце
© Depositphotos / stevanovicigor
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Употребление бобовых поможет предотвратить возникновение различных сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли эксперты американского комитета врачей по ответственной медицине, пишет журнал MedicalXpress.
По словам специалистов, включение в рацион бобов, чечевицы и гороха на десять процентов снижает риск инфарктов и инсультов. Дело в том, что в них содержится большое количество клетчатки, белка и других микроэлементов.
При этом бобы содержат мало жиров, имеют низкий гликемический индекс и не содержат холестерина.
Кроме того, добавление бобовых в рацион может поспособствовать снижению кровяного давления, отмечают исследователи.
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