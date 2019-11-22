Суд продолжит рассмотрение иска к певице Гагариной из-за песни "Кукушка"

Заседание назначено на 9.15. Ранее слушания откладывались из-за неявки ответчиков и по причине болезни судьи.

Как указывает заявительница, аранжировку песни "Кукушка" для нее написал музыкант и ее супруг Алексей Белов в 2011 году с одобрения единственного сына погибшего лидера группы "Кино" Александра Цоя. Однако позже Кормухина услышала эту песню в исполнении Гагариной и с музыкой Константина Меладзе, изначально созданную для фильма "Битва за Севастополь", заметив сходство между аранжировками Белова и Меладзе.

Позже Кормухина заявила, что специалист, проводивший экспертизу, признал обе аранжировки идентичными во всем - "в общем плане музыкальной формы, соотношении разделов формы (куплеты-припевы-инструментальные эпизоды), в метрической схеме и так далее".

При этом Меладзе зарегистрировал в Российском авторском обществе (РАО) свои авторские права на аранжировку, тогда как музыки Белова к "Кукушке" в реестре РАО нет.