Суд продолжит рассмотрение иска к певице Гагариной из-за песни "Кукушка"

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы в пятницу проведет предварительное судебное заседание по иску певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной, в котором она просит защитить права на аранжировку песни Виктора Цоя "Кукушка", сообщили РИА Новости в суде.
Заседание назначено на 9.15. Ранее слушания откладывались из-за неявки ответчиков и по причине болезни судьи.
Как указывает заявительница, аранжировку песни "Кукушка" для нее написал музыкант и ее супруг Алексей Белов в 2011 году с одобрения единственного сына погибшего лидера группы "Кино" Александра Цоя. Однако позже Кормухина услышала эту песню в исполнении Гагариной и с музыкой Константина Меладзе, изначально созданную для фильма "Битва за Севастополь", заметив сходство между аранжировками Белова и Меладзе.
Позже Кормухина заявила, что специалист, проводивший экспертизу, признал обе аранжировки идентичными во всем - "в общем плане музыкальной формы, соотношении разделов формы (куплеты-припевы-инструментальные эпизоды), в метрической схеме и так далее".
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При этом Меладзе зарегистрировал в Российском авторском обществе (РАО) свои авторские права на аранжировку, тогда как музыки Белова к "Кукушке" в реестре РАО нет.
В иске Кормухина просит суд признать музыкальное произведение созданным с нарушением авторских прав и обязать ответчика прекратить действия, нарушающие исключительные права. При этом никакие денежные требования истица не заявила. В то же время певица отметила, что если их оппоненты представят соглашение на исполнение и переработку произведения между сыном Цоя и Константином Меладзе, "позиция будет скорректирована".