Нотр-Дам возобновляет ночную подсветку после разрушительного пожара

Восстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже

Восстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Собор Парижской Богоматери возобновляет ночную подсветку здания спустя восемь месяцев после разрушительного пожара, сообщает телеканал BFMTV.

Начиная с четверга, 21 ноября, Нотр-Дам, как и другие архитектурные памятники Парижа, будет включать ночную подсветку с наступлением сумерек и до часа ночи.

Отмечается, что до пожара у собора было две системы освещения, одну из которых еще не удалось восстановить. Однако отремонтированной цепочки прожекторов будет достаточно для подсветки фасада.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. Прокуратура Парижа исключает криминальную версию возгорания. В качестве возможных причин пожара рассматриваются не потушенная сигарета или проблемы с электричеством.