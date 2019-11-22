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РИА Новости

Нотр-Дам возобновляет ночную подсветку после разрушительного пожара

00:26 22.11.2019 (обновлено: 00:37 22.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВосстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже
Восстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Восстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Собор Парижской Богоматери возобновляет ночную подсветку здания спустя восемь месяцев после разрушительного пожара, сообщает телеканал BFMTV.
Начиная с четверга, 21 ноября, Нотр-Дам, как и другие архитектурные памятники Парижа, будет включать ночную подсветку с наступлением сумерек и до часа ночи.
Отмечается, что до пожара у собора было две системы освещения, одну из которых еще не удалось восстановить. Однако отремонтированной цепочки прожекторов будет достаточно для подсветки фасада.
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. Прокуратура Парижа исключает криминальную версию возгорания. В качестве возможных причин пожара рассматриваются не потушенная сигарета или проблемы с электричеством.
Поддерживающие конструкции на здании собора Парижской Богоматери. 15 июня 2019
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Религия и мировоззрениеПожар в соборе Парижской БогоматериЭммануэль МакронФранцияПарижВ мире
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